Жильцы многоквартирных домов в Коми должны отреагировать на письма регоператора

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов (регоператор) в Коми направила письма собственникам жилья с информацией о том, что их здания включены в план проведения работ на текущий год. Владельцам "квадратных метров" следует провести общие собрания и утвердить ранее заявленные решения, в том числе по видам работ.

И.о. генерального директора фонда Александр Подольский вчера на коллегии Минстроя Коми в Сыктывкаре сообщил о том, что письма разосланы гражданам, проживающим в жилфонде, который включен в краткосрочный план на текущий год.

"Протоколы общих собраний собственников о проведении капремонтов в рамках плана все еще не представлены на два дома в Княжпогостском районе, по одному в Усть-Вымском районе и в Вуктыльском округе", - отметил Александр Подольский.

Как ранее сообщал "Комиинформ", в 2017 году по краткосрочному плану в республике намечено капитально отремонтировать 208 домов, (в том числе 12 – на спецсчетах). Ориентировочная стоимость работ превысит 550 миллионов рублей. Параллельно предстоит закрыть долги прошлого года, поскольку из 169 домов работы проведены лишь по 56 домам (на 129,2 миллиона рублей).

"До первого июня должны быть отобраны подрядные организации для охвата 70 процентов домов (по 47 домам конкурсы уже объявлены). В первую очередь, на сезонные работы, которые следует проводить летом – это капремонт фасадов, фундаментов, плоских крыш, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения", - доложил выступавший.

Он также проанализировал ситуацию со взносами на капремонт. Регоператор улучшил систему начислений, объединив лицевые счета на жилые помещения – по рекомендации регионального центра "ЖКХ Контроль". Тем самым, затраты на распечатку и рассылку квитанций снизились на 900 тысяч рублей в квартал.

Простимулировала граждан платить по квитанциям и претензионная работа фонда. На начало прошлого года долг достигал 350 миллионов рублей. Регоператор подал претензий на 79 миллионов. Большая часть неплательщиков – это муниципалитеты, в собственности которых находится жилфонд (они накопили долгов на 78 миллионов). Погашено претензий на 20 миллионов, из которых 19 миллионов – средства органов местного самоуправления.

"Что касается долгов по софинансированию капремонта в размере не менее 15 процентов от общей стоимости работ, они превысили 7,7 миллиона рублей. Это привело к невозможности своевременно оплачивать выполненные подрядными организациями работы. В результате по исполлистам с фонда взыскано в их пользу более шести миллионов рублей.Сейчас задолженность перед компаниями насчитывает 3,6 миллиона", - изложил ситуацию и.о. гендиректора фонда.

Регоператор по итогам обследований жилья составил дефектных ведомостей на 270 миллионов рублей по 115 домам (с учетом разработки сметной документации). В ряде случаев в зимний период из-за снега не удалось вовремя проверить состояние плоских крыш, отмосток и фундаментов. Эта работа продолжается сейчас, как только растаял снег.

"Еще одна проблема – отсутствие полной и точной базы по собственникам. До сих пор не решен вопрос по бесплатному использованию базы Росреестра. Поэтому мы рекомендуем органам местного самоуправления оказать нам помощь в этом вопросе, а также – в подготовке дефектных ведомостей в домах, подлежащих капремонту в текущем году с привлечением управляющих организаций. Это необходимо сделать до 10 мая", - заявил докладчик.

До 15 мая администрации городов и районов должны внести изменения в свои муниципальные программы и подготовить краткосрочные планы капремонтов на 2018 - 2020 годы.

***В Коми 21,2 тысячи единиц жилфонда, из них в региональную программу вошли 7128 домов. Основная доля (6734 дома) формирует фонды капремонта на счете регоператора. На спецсчетах там же – 36 домов.