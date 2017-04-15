В честь Дня победы гулянья в Сыктывкаре развернутся в Кировском парке и возле центрального бассейна

15 апреля 2017 года, 12:35 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Тематические и развлекательные площадки, а также торговые ряды начнут работать в Сыктывкаре 9 мая с 12.00. На прямой линии, посвященной подготовке к Дню победы, представители администрации Сыктывкара подробно рассказали о самых интересных площадках, которые предложат не только отдохнуть, но и с пользой провести время.

Возле центрального бассейна с 12.00 до 16.00 состоится выставка военной техники, там же свою экспозицию развернет инженерно-саперный полк столицы. Традиционный музей под открытым небом также откроется под часами.

Ежегодно большой интерес у горожан вызывает кинопалатка, в которой целый день демонстрируют самые известные фильмы о Великой Отечественной войне.

Не меньшее внимание привлекает палатка, в которой можно узнать судьбу фронтовика. Библиотекари с помощью базы данных уже не первый год помогают сыктывкарцам найти данные о погибших родственниках.

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Для молодежи будут интересны испытания ГТО.

Возле центрального бассейна 9 мая будет работать пункт отбора на контрактную службу. Здесь можно будет задать все интересующие вопросы.

Завершится большой праздник сольным концертом группы "Пламя 21", которая начнет выступление с 16.00.

Второй площадкой, где развернутся гулянья в честь Великой Победы, станет парк имени Кирова. Здесь откроются торговые ряды с чаем, выпечкой и шашлыками.

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На аллеях пройдет пленэр от школы Искусств и интерактивные площадки с различными мастер-классами.

В частности, горожане смогут написать знаменитое письмо-треугольник, бросить его в ящик, а волонтеры раздадут эти письма встретившимся жителям города.

Малыши смогут принять участие в создании инсталляции "Победа". Детям предложат раскрасить буквы, которые останутся украшать парк и после праздника.

Одним из самых интересных мастер-классов станет урок по оформлению Георгиевских ленточек. Сегодня их повязывают не только в виде банта. Мастера придумывают настоящие шедевры и научат этому сыктывкарцев.

Движение женщин Сыктывкара проведет акцию "Хотим под мирным небом жить".

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Для любителей техники в Кировском парке пройдет демонстрация радиоуправляемых моделей, которые плавают, летают и ездят.

Танцевать и петь будут на традиционной площадке "В городском саду играет духовой оркестр".

Гулянья завершатся праздничным салютом.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: праздник, Победа, площадки, мастер-класс, акции
  Рубрика: Общество
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