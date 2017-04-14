У православных - самый скорбный день в году

14 апреля 2017 года, 9:18 |
monastyr.org

Наступила Страстная пятница - самый тяжелый для христиан день в году. Сегодня почти две тысячи лет назад был осужден и предан крестной смерти Иисус Христос. Сегодня христианский мир замирает в скорби и ожидании самого главного события - Воскресения Христова.

У тех, кто держал Великий пост, сегодня самый строгий и аскетичный день. Те, кто чувствует себе силы, стараются не употреблять пищу вплоть до субботнего вечера. У священников и монахов это период сухоядения. Запрещены увеселения и праздное времяпрепровождение. Это время тишины, молитвы и ожидания самого великого чуда - Воскресения Христова.

Литургии в этот скорбный день не проводятся. Утром читаются Царские часы, готовящие верующих к Пасхе. В храмах проводятся две очень важные службы: вечерня с выносом Плащаницы и сразу за ней - утреня с чином Погребения.

Плащаница, символизирующая страдавшего и распятого Спасителя, будет оставаться в храме до начала праздничной службы. Плащаница будет оставаться перед амвоном в центре храма вплоть до крестного хода в ночь с субботы на воскресенье, чтобы любой желающий мог прийти поклониться убиенному Христу.

В семьях сегодня продолжают готовить пасхи, куличи, красить яйца. Подготовка по традиции началась еще вчера - в Чистый четверг, который называется так в память об омовении Христом ног своим ученикам и учреждения таинства Святого Причастия.

Комиинформ
  Ключевые слова: Страстная пятница, православие
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:44 13.04.2017
Сыктывкарцев призвали осознанно высадить на клумбах символ воинской доблести и славы
15:57 13.04.2017
Легендарные песни Победы споют в Сыктывкаре тысячи голосов
18:00 12.04.2017
К шествию "Бессмертный полк" в Сыктывкаре привлекут коллективы учреждений и общественных организаций


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Вероника. Периодически нуждаюсь в сопровождении. Могу стать хорошим другом. (Сыктывкар)
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus