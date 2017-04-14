У православных - самый скорбный день в году

Наступила Страстная пятница - самый тяжелый для христиан день в году. Сегодня почти две тысячи лет назад был осужден и предан крестной смерти Иисус Христос. Сегодня христианский мир замирает в скорби и ожидании самого главного события - Воскресения Христова.

У тех, кто держал Великий пост, сегодня самый строгий и аскетичный день. Те, кто чувствует себе силы, стараются не употреблять пищу вплоть до субботнего вечера. У священников и монахов это период сухоядения. Запрещены увеселения и праздное времяпрепровождение. Это время тишины, молитвы и ожидания самого великого чуда - Воскресения Христова.

Литургии в этот скорбный день не проводятся. Утром читаются Царские часы, готовящие верующих к Пасхе. В храмах проводятся две очень важные службы: вечерня с выносом Плащаницы и сразу за ней - утреня с чином Погребения.

Плащаница, символизирующая страдавшего и распятого Спасителя, будет оставаться в храме до начала праздничной службы. Плащаница будет оставаться перед амвоном в центре храма вплоть до крестного хода в ночь с субботы на воскресенье, чтобы любой желающий мог прийти поклониться убиенному Христу.

В семьях сегодня продолжают готовить пасхи, куличи, красить яйца. Подготовка по традиции началась еще вчера - в Чистый четверг, который называется так в память об омовении Христом ног своим ученикам и учреждения таинства Святого Причастия.