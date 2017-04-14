Программа по строительству доступного жилья не выполнена Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) не выполнена.

Об этом свидетельствует проверки деятельности агентства Счетной палатой, пишут "Известия".

"Соглашения по реализации мероприятий программы, заключенные между Минстроем России, АО "АИЖК" и регионами, фактически носили формальный характер, в том числе не были установлены плановые ежегодные значения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса, что не позволило осуществить надлежащий контроль за достижением показателей программы", – сообщил "Известиям" аудитор Счетной палаты Юрий Росляк.

По данным надзорного органа в рамках программы "Жилье для российской семьи" предполагалось построить 25 млн кв. м жилья эконом-класса для 463 тыс. семей, но в эксплуатацию были введены лишь 3,3% от запланированного.

При этом в самой АИЖК нарушений выявлено не было. Главной причиной провала программы строительства была признана нехватка финансирования.

В Минстрое подтвердили этот вывод, добавив, что макроэкономические условия с момента принятия программы, рассчитанной на 2014-2017 годы изменились. В частности, произошла девальвация рубля, усилилась инфляция, повышение ключевой ставки, что привело к росту ставок по ипотечным кредитам до 15-18% годовых, что поставило строительную отрасль на грань катастрофы.