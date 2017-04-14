Зоя Канина: "Я кайфую от общения с учеными"

Благодаря этой девушке наука в Коми стала понятной, интересной и даже смешной. В субботу пришедшие в Центр культурных инициатив "Югор" на "Теорию струн" смогут сами в этом убедиться. Героиней рубрики "Умная республика" молодежного портала "Твоя Параллель" стала организатор предстоящего лектория, а также ставшего популярным "Научного слэма" Зоя Канина.

В детстве научный коммуникатор, как она сама себя определяет, не особо увлекалась наукой, хотя и была круглой отличницей. Ей просто нравились все школьные предметы: и русский с литературой, и математика с химией. Поэтому принять осознанное решение, какое высшее образование получать, было сложно.

"Я пошла учиться на "международника", прочитав книжку про дипломатов. Просто прочитала, мне понравилось, и я пошла поступать в СГУ. Клево же", - смеется Зоя.

К современному высшему образованию она относится философски. Уверена, что, куда бы она ни пошла, везде будут свои "плюсы" и "минусы". За время учебы в сыктывкарском вузе Зоя получила возможность пообщаться с образованными людьми с другим мировосприятием. Хотя физики и математики на гуманитарном факультете ей не хватало.

"Я сидела на паре по психологии и рисовала разные геометрические фигуры, - с улыбкой девушка вспоминает студенческие годы. - Благодаря высшему образованию я могу за чашечкой чая поговорить о Канте. Но не могу сказать, что полученные знания как-то помогают мне в профессии".

Международные отношения ей были интересны не с точки зрения политики, а с точки зрения культурных отношений между народами. Как-то она проходила практику в польском культурном центре в Москве. Ей предложили "поволонтерить" в Политехническом музее на научно-популярной лекции профессора из Польши для детей по... нейробиологии.

"После этой лекции я сделала два вывода. Во-первых, больше никогда в жизни я не буду волонтерить, потому что это был ужасный опыт (смеется). А второй — я заинтересовалась этой темой. Я видела горящие глаза детей, которые три часа слушали польского лектора с последовательным переводом о том, как работает мозг", - вспоминает научный коммуникатор свое первое погружение в науку.

После этого Зоя загорелась идеей популяризации науки, начала думать, каким образом это можно сделать, искать местных ученых.

"Сейчас смешно вспоминать, как я рассказала о своей идее пропаганды науки родителям, а они мне сообщили, что у нас есть Коми научный центр, о котором я вообще ничего не знала", - уже не смеется, а хохочет Зоя.

Она искала подходящий формат. Сначала вышла на проводящийся в Политехническом музее "Человек наук" - это дневные научные бои, на которых ученые доступным языком рассказывают о своих исследованиях. Потом обнаружила и Science Slam. В России в 2013 году он не был известен, тогда его только запускали в Санкт-Петербурге.

Самым сложным при подготовки к первой "Научной битве", как, впрочем, и ко всем последующим, было найти главных героев — ученых. Мало кто понимал, что это за формат.

"Я хотела столкнуть на сцене представителей четыре вузов, баттл между вузами мне казался логичным. Я проходила по всем образовательных организаций. Везде мне говорили: "Очень хорошо, прекрасный формат, ты такая молодец", - и ничего не делали. Наверное, четверокурсницу с косичками не воспринимали всерьез", - говорит Зоя.

В итоге она вышла на Коми научный центр, вникла в его структуру, познакомилась с молодыми учеными, которые тоже не сразу поняли, что от них требуется.

"Научный слэм" - это для ученых серьезный выход из зоны комфорта, очень экстремальный для них формат. Лектории, научно-популярные лекции — это одно. А слэм — это экстрим", - считает Зоя.

Но только так можно донести до обывателей, насколько важна фундаментальная наука. Только после того как она познакомилась с Коми НЦ, осознала, что в республике работают великолепные ученые, работы которых публикуют в ведущих журналах мира.

"У нас нет понимания, что в Коми вообще есть наука. Особенно если почитать комментарии, в которых пишут, что лучше отдать здания под торговые центры. А она на очень хорошем уровне. Благодаря людям, которые в ней работают. Понимания, для чего нужны фундаментальные исследования, нет и в большинстве государственных структур: когда человек изучает букашек, это ведь не приносит денег в казну, как открытие нефтяной скважины", - отмечает З.Канина.

Она привела в пример США. Когда закончилась миссия телескопа "Хаббл", общество повлияло на Конгресс, чтобы ее продлили. А все потому, что все знают красивые картинки в интернете, которые приходят от "Хаббла". И НАСА занимается пиаром.

"Даже у нас все знают, что делает НАСА, но никто не знает, что делает Роскосмос. И не потому, что он ничего не делает, а потому что их коммуникации с обществом не налажены. А когда проводилась реформа Российской академии наук, в СМИ это подавалось, что РАН — это застарелая структура, которую нужно менять. РАН не занималась популяризацией своих исследований, поэтому абсолютно никакой поддержки в обществе не получила", - заявляет научный коммуникатор.

Успех первого слэма для Зои был неожиданным, она думала, что вообще никто не придет. И отзывы были исключительно положительные.

"Фишка не в том, что мы делаем такие крутые мероприятия. Фишка в том, что таких мероприятий у нас просто нет. К сожалению, у нас нет конкурентов, нет тех, кто бы делал такой же лекторий или научные бои. Успех не потому, что мы такие суперклассные, а потому, что мы просто заполняем нишу интеллектуального досуга", - скромничает девушка.

Сейчас она готовится ко своей второй "Теории струн". Это уже полностью ее концепция.

"Эта идея пришла мне в голову, когда мы сидели после слэма. Участники играли на гитаре, пели. Я поняла, что больше половины моих ученых как-то связаны с музыкой. Объединение науки с искусством невероятно интересна и не заполнена. Здесь можно экспериментировать", - считает Зоя.

Организаторы предстоящей "Теории струн" сдружились со студентами Колледжа искусств. Они готовят оформление и вдохновлены лекторием. Их вдохновляет наука, ученых вдохновляет искусство. Именно эти направления являются лакмусовой бумажкой развития общества, уверена Зоя.

"Часто человек ведет себя эгоцентрично. Мы иногда отмахиваемся, считаем, что на наш век природы хватит. Это касается экологии. Но что будет через сто лет? На лектории мы не будем кричать: "Одумайтесь, люди, что вы делаете! Срочно сдавайте батарейки, куда следует!" Нам хочется показать, что наша планета — это удивительное неисследованное место", - разъясняет посыл предстоящего лектория организатор.

Полгода назад Зоя переехала к своему молодому человеку в Челябинск. Там она занимается тем же, чем и в республике — несет науку в массы. Участвует в организации событий и пишет о науке в местных СМИ. По Сыктывкару и по Коми научному центру, конечно, скучает.

"Я вижу, что отношение к слэму, в том числе и в умах серьезных ученых, изменилось. Связь ученых с другими слоями общества налаживается. Есть поле для продолжения начатой мною бурной деятельности. Но пока для организации "Теории струн" мне самой приходится сюда приезжать. Не хочу, чтобы здесь все пропадало", - признается Зоя

Она мечтает о том, чтобы у нее был преемник, который бы подхватил ее работу. Есть люди, которым это интересно, но полной погруженности у них нет.

"Я от общения с учеными кайфую. Мне не хватало в университете разных наук. Сейчас я от каждой науки что-то хватаю. И в каждой провожу свое мини-исследование. Для меня репетиции с учеными перед их выступлениями — это интересно, круто. Но другим это может казаться страшным занудством. Нужно этим гореть. Очень надеюсь, что здесь найдется еще один такой человек", - заявляет З.Канина.