В Коми выполнены планы за 2016 год по открытию социальных объектов





Руководство Минстроя Коми в рамках коллегии отчиталось о строительстве за прошлый год социально-значимых объектов на территории региона.



В частности, введен центр спортивной подготовки сборных команд в Сыктывдинском районе площадью 1120 квадратных метров. Открыты детский сад в селе Объячево Прилузского района на 220 мест и фельдшерско-акушерский пункт в поселке Поляны Сосногорска на 15 посещений в смену. За счет нового строительства введены: детский сад в селе Визябож Корткеросского района на 50 мест, ФАП в поселке Яснэг Сыктывдинского района на 15 посещений в смену, а также храм в Корткеросском районе.

Принял подопечных дом-интернат для престарелых и инвалидов в Емве Княжпогостского района на 50 мест. За счет нового строительства распахнули свои двери два ФАПа в Ухте и Сосногорске на 15 посещений в смену каждый, крытый каток с искусственным льдом по пр. Бумажников Эжвинского района Сыктывкара.

В 2016 году разработаны нормативы градостроительного проектирования Коми. Актуализирована схема территориального планирования республики.

Муниципальные образования обеспечены документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 99 процентов. Из 185 таких документов утверждено 136, два планируются к утверждению в 2017 году. В 47-и поселениях приняты решения об отсутствии потребности в их подготовке. Из 170 необходимых к утверждению правил землепользования и застройки все 170 утверждены.

Минстроем Коми подготовлены сводные заключения на проекты 10 генпланов и 39 проектов правил землепользования и застройки сельских поселений.

В этом году предусмотрены средства на разработку генпланов 12 сельских поселений, в которых планируется развитие территорий, строительство объектов, установление границ для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости. А также - документации по планировке территорий для целей жилищного строительства двух сельских поселений. Будет готова документация по планировке территорий по 17-ти объектам газификации для шести муниципальных районов и одного городского округа.