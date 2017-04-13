Минстрой Коми снимает административные барьеры в сфере строительства

13 апреля 2017 года, 19:02 |
Фото Антона Пархачёва


Муниципальные услуги в сфере строительства в 2017 году будут активнее оказываться в электронной форме для сокращения административных барьеров. Об этом сообщил замруководителя Минстроя Коми Сергей Двуреченский на коллегии, проведённой сегодня в Сыктывкаре.

"Для улучшения инвестиционного (предпринимательского) климата в сфере строительства и сокращения административных барьеров в Коми в этом году продолжается работа по обеспечению предоставления муниципальных услуг в сфере строительства в электронном виде", - заявил замминистра.
Переводу в электронную форму подлежат такие услуги, как выдача градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию.

"В отношении этих муниципальных услуг в 2016 году выполнены мероприятия по типизации (актуализации) регламентов для их тиражирования на территории Коми", - отметил докладчик.

По его словам, чтобы улучшить качество предоставления муниципальных услуг, Минстроем Коми проводится постоянный мониторинг административных регламентов. К тому же это позволяет поддерживать их в актуальном состоянии в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

"Реализация возможности получения муниципальных услуг в сфере строительства в электронном виде позволит упростить процедуру их получения", - высказался выступавший.

Автономным учреждением РК "Управление госэкспертизы РК" в течение 2016 года осуществлялась реализация утвержденного Минстроем Коми "Плана мероприятий по переходу к оказанию госуслуги "Экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" в электронном виде". С этого года проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществляется в электронной форме.

"Снижение административных барьеров позволяет решать основные задачи строительного комплекса Коми - по увеличению объемов работ, по реализации крупных инфраструктурных объектов, по поддержанию темпов жилищного строительства, по исполнению намеченных планов по проектированию и строительству объектов социальной-культурной и инженерной инфраструктуры соответствии с адресной инвестиционной программой. Все это необходимо для улучшения качества жизни населения республики", - подытожил Сергей Двуреченский.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: минстрой
  Рубрика: Экономика
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