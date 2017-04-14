Более 25 тысяч сыктывкарцев "прошагали вместе с ГТО"

Более 25 тысяч сыктывкарцев приняли участие в фестивале "Шагаем вместе с ГТО". По информации администрации Сыктывкара, в рамках акции по популяризации физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" для учащихся и работников образовательных организаций прошло более 45 спортивных мероприятий.

Призеров и участников фестиваля поздравил мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

Среди наиболее ярких мероприятий – муниципальный этап Зимнего фестиваля ГТО среди учащихся и работников образовательных организаций города, который прошёл с 15 по 17 февраля. В нем приняли участие 277 учеников и 113 педагогов, которые достойно справились с нормативами по плаванию, выполняли поднимание туловища, прыжок в длину с места, подтягивание на высокой перекладине, отжимания, бег на лыжах, рывок гири и другие виды упражнений.

С 15 марта по 10 апреля прошел муниципальный смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы школьных клубов по внедрению нормативов ГТО.

Впервые с 21 по 24 марта прошел фестиваль ГТО работников управления образования Сыктывкара, посвященный дню возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", который отмечается 24 марта. В фестивале приняли участие 25 человек во главе с начальником управления образования Ольгой Бригида.

Помимо школьников и педагогов, к сдаче ГТО в Сыктывкаре активно подключились представители трудовых коллективов предприятий и организаций города, депутатского корпуса, общественных и молодежных организаций.