Более 25 тысяч сыктывкарцев "прошагали вместе с ГТО"

14 апреля 2017 года, 10:53 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

Более 25 тысяч сыктывкарцев приняли участие в фестивале "Шагаем вместе с ГТО". По информации администрации Сыктывкара, в рамках акции по популяризации физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" для учащихся и работников образовательных организаций прошло более 45 спортивных мероприятий.

Призеров и участников фестиваля поздравил мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

gto-sykt_02.jpg

Среди наиболее ярких мероприятий – муниципальный этап Зимнего фестиваля ГТО среди учащихся и работников образовательных организаций города, который прошёл с 15 по 17 февраля. В нем приняли участие 277 учеников и 113 педагогов, которые достойно справились с нормативами по плаванию, выполняли поднимание туловища, прыжок в длину с места, подтягивание на высокой перекладине, отжимания, бег на лыжах, рывок гири и другие виды упражнений.

gto-sykt_07.jpg

С 15 марта по 10 апреля прошел муниципальный смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы школьных клубов по внедрению нормативов ГТО.

Впервые с 21 по 24 марта прошел фестиваль ГТО работников управления образования Сыктывкара, посвященный дню возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", который отмечается 24 марта. В фестивале приняли участие 25 человек во главе с начальником управления образования Ольгой Бригида.

gto-sykt_04.jpg

Помимо школьников и педагогов, к сдаче ГТО в Сыктывкаре активно подключились представители трудовых коллективов предприятий и организаций города, депутатского корпуса, общественных и молодежных организаций.

Илья Баканов
  Ключевые слова: гто
  Рубрика: Спорт
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

19:43 12.04.2017
Нелётная погода не стала помехой для "Космического забега" в Сыктывкаре
18:03 12.04.2017
"НИКА" обыграла "Ставропольчанку" и стала шестой по итогам сезона
21:23 11.04.2017
Желающим выполнить нормативы ГТО в Коми мешают очереди в поликлиниках


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Вероника. Периодически нуждаюсь в сопровождении. Могу стать хорошим другом. (Сыктывкар)
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus