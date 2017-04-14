Специалисты по нефтедобыче и природоохране в Коми заявляют о необходимости изменений в законодательстве

Приемка загрязненных земель должна оцениваться по иным, нежели теперь, показателям.

Этот вопрос обсудили специалисты нефтегазовых компаний республики, представители власти и природоохранных структур, подрядных и научных организаций на научно-практическом семинаре, посвященном вопросам рекультивации земель и переработки нефтешламов в Республике Коми. В ходе дискуссии собравшиеся приняли решение о необходимости отмены текущих контрольных показателей в пользу иных критериев.

Традиционные системы оценки на стадии приемки земель включают в себя определение концентрации остаточного загрязнения, наличие либо отсутствие захламленности и результаты посева трав.

Однако существует множество иных существенных параметров, которые не используются, об этом рассказали представители института биологии Коми.

Это и свойства самой нефти: возраст загрязнения, его глубина, характеристики по содержанию токсичных соединений. Это солевые загрязнения и характер восстановления растительного покрова. Воздействие технологий очистки на биоразнообразие экосистемы и расчет длительности процесса рекультивации, а также свойства непосредственно почвы: физические характеристики, численность микрофлоры, уровень активности ферментов и тенденции превращения нефтяных соединений в органику.

Биологи подчеркивают важность использования более широкого спектра критериев оценивания при приемке. Это позволит определить успешность рекультивации для каждого конкретного участка и типа почвы.

"Песок, торф, глина, - надо понимать, что это не одно и то же. Фоновые показатели разнятся. Иногда на участке уже есть биоразнообразие и не целесообразно продолжать рекультивацию, вот только сдать эту землю нельзя, когда по Регламенту превышены показатели", - рассказала кандидат биологических наук Мария Макарова.

Участники семинара пришли к единому решению: в республике есть потребность в пересмотре Регламента приемки нефтезагрязненных земель в плане их оценки. Специалисты по нефтедобыче и природоохране высказались за отмену контрольных показателей концентрации нефти в почве в пользу критерия биоразнообразия и прочих, не используемых сегодня показателей.

Этот тезис будет включен в итоговую резолюцию семинара, которая будет направлена для рассмотрения в Росприродназор.

***Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

***Нефтешламы (нефтяные шламы) — это сложные физико-химические смеси, которые состоят из нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды).