На ликвидацию возгорания нефтяной скважины в Усинском районе брошены все силы

Ликвидация возгорания скважины 2Р на месторождении им. А. Алабушина, допущенного подрядчиком – ООО "КомиКуэст Интернешнл", выполняется силами противофонтанных аварийно-спасательных формирований, пожарных расчетов МЧС России и оперативных бригад ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", сообщает пресс-служба компании.

Решениями оперативного штаба приняты максимальные меры безопасности для представителей экстренных служб и задействованного персонала. На месте возгорания продолжаются работы по расчистке площадки и разбору загромождения в устье скважины.

Близлежащим населенным пунктам возгорание не угрожает.

В селе Щельябож при помощи специального оборудования ведется круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

***10 апреля при проведении капитального ремонта скважин подрядчиком – ООО "КомиКуэст Интернешнл", произошло возгорание на устье скважины №2Р месторождения им. А. Алабушина (территория МО ГО "Усинск" Республики Коми). По предварительным данным причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси. Погибших и пострадавших нет.