Воспитанников Краснозатонского детского дома научили печь куличи

13 апреля 2017 года, 18:28 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева и Г. Джавршян

Мастер-класс по приготовлению куличей к Пасхе для воспитанников Краснозатонского детского дома в рамках Года добрых дел прошел в сыктывкарском кафе "Блинный дворик". Делать куличи детям помогала министр экономики Коми Марина Анисимова.

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Участие в мастер-классе принимали 14 воспитанников детского дома. К их приезду сотрудники кафе подготовили стол с необходимой кухонной утварью и необходимыми для изготовления куличей ингредиентами. После того, как ребятам раздали поварские колпаки и фартуки, шеф-повар "Блинного дворика" Анна начала мастер-класс.

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Рецепт кулича оказался на удивление простым.

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Под руководством Анны дети смешали в мисках кефир, масло, сахар и муку. Затем добавили в тесто присыпанный мукой изюм и переложили его в специальную форму для кулича.

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Каждый ребенок подписал свой кулич.

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Пока куличи в течение получаса выпекались в духовых шкафах, ребята участвовали в творческом мастер-классе по изготовлению упаковки для кулича и открытке на пасхальную тему. Также для них была подготовлена развлекательная программа с участием аниматоров.

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Спустя 40 минут повара "Блинного дворика" вынесли готовые куличи. К всеобщей радости поднялись куличи просто замечательно.

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Ребята украсили их белой глазурью и цветной посыпкой, после чего упаковали свои творения в подготовленную заранее подарочную упаковку.

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В завершении мастер-класса ребятам вручили подарки – набор печения и пасхальные пряники.

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***Рецепт пасхального кулича от шеф-повара Анны

- стакан кефира;

- чайная ложка разрыхлителя;

- две столовые ложки сахара с горкой;

- четыре столовые ложки растопленного сливочного масла;

- стакан муки без горки;

- изюм, присыпанный мукой.

Тесто должно стать густым. Время приготовления: 30 минут.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: Мастер-класс по изготовлению куличей, Блинный дворик
  Рубрика: Общество
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