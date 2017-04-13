Аграрии Коми: при проведении аукционов по госзакупкам интересы местных производителей ущемлены

Проблемы развития сельского хозяйства республики обсудили в рамках дискуссионной площадки "Обсудим вместе" в Общественной приемной главы Коми. Участие в дискуссии приняли представители Минсельхоза Коми, парламента республики, руководители крупных сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств.

Модератором площадки выступила директор республиканского "Бизнес-инкубатора" Инна Палькевич. Открывая дискуссию, она отметила, что главная цель круглого стола – обсудить основные тенденции развития сельского хозяйства. Все прозвучавшие предложения будут направлены в Правительство Коми.

И. Палькевич напомнила, что в 2016-го руководством республики было заключено два соглашения - о строительстве тепличного хозяйства в Емве Княжпогостского района и современного животноводческого комплекса на 2 400 голов крупного рогатого скота в поселке Жешарт Усть-Вымского района. Кроме того, в начале этого года прозвучала информация о том, что еще один тепличный комплекс будет построен в Сосногорске.

"Как вы считаете, эффективно ли развивать сельское хозяйство на территории нашей северной республики, которая считается зоной рискованного земледелия?" - поинтересовалась она.

Слово взяла первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Наталия Колбасюк. По ее словам, скептики сомневаются в том, что новые хозяйства будут эффективны, однако в том же Усть-Вымском районе, где будет построена ферма на 2 400 голов, в советские годы содержали стадо в 3 865 голов. А тепличное хозяйство в прежние годы работало даже на территории Воркуты.

"В ближайших регионах – Кировской и Вологодской областях - нет тепличных комбинатов, - добавила Н. Колбасюк. – Мы могли бы не только себя обеспечить овощами, но и соседей. Емва очень удобна с точки зрения транспортной логистики".

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета Коми Нина Нестерова поддержала ее, пояснив, что запуск проектов позволит создать в сельских районах новые рабочие места и, как следствие, повысить уровень жизни сельчан.

Фермер из Усть-Вымского района Виктор Богатырев рассказал, что выиграл грант на создание семейной фермы и за один год сумел в два раза поднять производительность хозяйства. По его мнению, в скандинавских странах климат еще более суровый, однако это не мешает им развивать сельское хозяйство.

Директор ООО "Визинга" Пётр Касперских высказал иную точку зрения. По его словам, в современных экономических условиях выжить смогут только крупные высокотехнологичные хозяйства. На селе сохраняется огромная проблема с кадрами, нет даже зоотехников и ветеринаров. Не зависеть от доярок, которые в наши дни уже не хотят вставать в четыре утра, помогает доильная аппаратура.

Председатель Общественного Совета при Минсельхозе Коми Григорий Семяшкин высказал несколько предложений. Первое касается вопросов качества во время проведения аукционов по госзакупкам. Сейчас во время аукционов побеждает поставщик, который предлагает наименьшую стоимость товара, а о качестве речи не идет. В результате соцучреждения получают, к примеру, молоко наихудшего качества. Также участник круглого стола предложил фермерам объединиться, как это происходит во многих регионах России.

Третье предложение касалось субсидирования закупки пилорамы для предприятий АПК, без которой ни одно аграрное производство существовать не может.

Переходя к следующей теме, модератор И. Палькевич предложила порассуждать участникам дискуссии о том, какие из существующих мер господдержки наиболее эффективны.

Н. Колбасюк рассказала, что в 2015 году была проведена оптимизация мер соцподержки. Если раньше их было 70 различных видов, то сейчас осталось 46. Основные виды были сохранены. В 2016 году на финансирование мер госсподдержки было направлено 876 млн. рублей.

Примечательно, что в 2016 году, по сравнению с 2013 годом, когда была выделена максимальная сумма на поддержку АПК Коми в размере 1,034 млрд. рублей, был зафиксирован рост производства. В частности, на 17% выросла производительности сельхозпредприятий и на 13% - фермерских хозяйств.

"Минсельхоз Коми старается делать упор на инвестиционную составляющую господдержки, - пояснила она. - Эту долю с 23% к 2018 году мы доведем до 36%. Речь идет о субсидиях на строительство животноводческих помещений, техническое перевооружение, гранты для начинающих фермеров и сельхозпотребкооперативов".

По словам первого заместителя министра, в 2016 году республике выросли показатели производства. В частности, производство молока выросло с 24% до 25,3%, мяса – с 33,6% до 37,5%, яйца – с 52% до 58,1%, овощей – с 26,3% до 27,2%. Снизилось только производство картофеля. Связано это с прошлогодней дождливой осенью, когда некоторые хозяйства не успели собрать урожай.

Одна из самых молодых участниц дискуссии – член Молодежного правительства Коми Маргарита Ломакина - предложила правительству региона ввести меру господдержки для развития фуд-туризма, иначе говоря, такого новомодного направления, практикуемого во многих странах мира, как продуктовый туризм. Предложение студентки было встречено с одобрением.

Рассуждая о развитии потребкооперации на селе, В. Богатырев отметил, что фермеры смогут выжить, только если объединятся. Ведь сейчас они не могут участвовать в госзакупках, так как не в состоянии обеспечить крупные поставки.

П. Касперских добавил, что большая помощь была бы оказана местным производителям, если бы систему госзакупок удалось скорректировать. К примеру, сейчас в школы поставляется уже фасованное молоко, тогда как аграрии могли бы поставлять куда более качественное цельное. То же касается мяса. Соцучреждения сейчас вместо свежего покупают импортную замороженную продукцию в брикетах. Не развита должным образом и переработка дикоросов.

Подводя итоги дискуссионной площадки, участники высказались о том, как обеспечить продовольственную безопасность республики. П. Касперских заявил, что только серьезные инвестиции со стороны государства и развитие кадровой политики позволят удержать на плаву эту важную отрасль.

Н. Колбасюк добавила, что запуск новых производств и хозяйств позволит вводить в оборот земли, которые сейчас не используются. По ее словам, сейчас прорабатывается вопрос о запуске еще одного перспективного предприятия - крахмального завода. Переговоры ведутся с потребителями крахмала и инвестором. Если стороны договорятся, новый завод станет еще один толчком к развитию аграрной отрасти в республике.