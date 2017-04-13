Сыктывкарский Шордор обеспечат коммунальной инфраструктурой

13 апреля 2017 года, 17:19 | Сыктывкар
Фото Ирины Кнутас


В этом году коммунальной инфраструктурой будет обеспечен сыктывкарский пригород - местечко Шордор, где земельные участки выделены под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям, ветеранам боевых действий и другим льготным категориям граждан.

Сегодня на коллегии Минстроя Коми прозвучала информация о том, что Сыктывкар в 2016 году получил субсидию на реализацию инвестпроекта "Обеспечение земельного участка коммунальной инфраструктурой мкр. Шордор-2 пгт. Верхняя Максаковка (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение)" в размере 9,83 млн. рублей.

Софинансирование расходов из местного бюджета составило 4,25 млн. рублей. Итого средства консолидированного бюджета составили 14,08 млн. рублей.

В рамках производства строительно-монтажных работ по реализации проекта в пределах лимита прошлого года выполнены определённые объемы работ. В частности, участки дорог: проезд от ул. Большая до ул. Залесная 1 этап (очередь) протяженностью 665,3 метров, ул. Шудалун 2 этап (очередь) протяженностью 300 метров.

Проведено уличное освещение протяженностью 700 метров.

"На этот год постановлением правительства Коми Сыктывкару предоставлены субсидии на продолжение реализации этого проекта в размере 10,96 млн. рублей", - отметило руководство Минстроя.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: шордор, инфраструктура
  Рубрика: Экономика
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