Легендарные песни Победы споют в Сыктывкаре тысячи голосов

Парад в Сыктывкаре, посвященный 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, завершится масштабной акцией "Песни победы"

Представители правительства, муниципалитетов Коми, ветераны, участники "Бессмертного полка" и профессиональные хоры в один голос исполнят три легендарные песни Победы на Стефановской площади. Вместе с ними будут петь жители и гости Сыктывкара.

Подобная акция проходит впервые не только в Коми, но и в России, рассказал в ходе тематической прямой линии 13 апреля начальник управления культуры администрации Сыктывкара Олег Елфимов.

Массовые песнопения ориентировочно начнутся сразу после парада в 11.30 на Стефановской площади. Зачинать эту мощную патриотическую акцию будут детские и взрослые профессиональные хоры. Первой песней станет "Священная война", знаменующая начало войны. Легендарная песня "Катюша", с которой ассоциируется переломный момент войны, продолжит единение собравшихся на площади. И в завершении тысячи голосов исполнят "День Победы".

С помощью этой акции жители республики смогут высказать благодарность ветеранам и тем, кто подарил им мирное небо над головой, отметил О.Елфимов.

Как пояснила заместитель начальника управления культуры Сыктывкара Светлана Туркина, участники "Бессмертного полка" каждый год высказывали мнение, что парад не дает возможности эмоционального выхода и просили придумать в параде мощную эмоциональную точку. Кроме того, из-за небольшого пространства, многие горожане просто не видели, что за театрализованное представление происходит на площади.

Организаторы нашли выход и придумали акцию "Песни Победы", которая позволит абсолютно всем присутствующим стать в центре событий и заменит традиционное театрализованное представление. Песни будут звучать около 10 минут. На площади установят экраны с текстом, также волонтеры раздадут листовки для тех, кто забыл слова.