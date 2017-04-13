Легендарные песни Победы споют в Сыктывкаре тысячи голосов

13 апреля 2017 года, 16:35 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Парад в Сыктывкаре, посвященный 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, завершится масштабной акцией "Песни победы"

Представители правительства, муниципалитетов Коми, ветераны, участники "Бессмертного полка" и профессиональные хоры в один голос исполнят три легендарные песни Победы на Стефановской площади. Вместе с ними будут петь жители и гости Сыктывкара.

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Подобная акция проходит впервые не только в Коми, но и в России, рассказал в ходе тематической прямой линии 13 апреля начальник управления культуры администрации Сыктывкара Олег Елфимов.

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Массовые песнопения ориентировочно начнутся сразу после парада в 11.30 на Стефановской площади. Зачинать эту мощную патриотическую акцию будут детские и взрослые профессиональные хоры. Первой песней станет "Священная война", знаменующая начало войны. Легендарная песня "Катюша", с которой ассоциируется переломный момент войны, продолжит единение собравшихся на площади. И в завершении тысячи голосов исполнят "День Победы".

С помощью этой акции жители республики смогут высказать благодарность ветеранам и тем, кто подарил им мирное небо над головой, отметил О.Елфимов.

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Как пояснила заместитель начальника управления культуры Сыктывкара Светлана Туркина, участники "Бессмертного полка" каждый год высказывали мнение, что парад не дает возможности эмоционального выхода и просили придумать в параде мощную эмоциональную точку. Кроме того, из-за небольшого пространства, многие горожане просто не видели, что за театрализованное представление происходит на площади.

Организаторы нашли выход и придумали акцию "Песни Победы", которая позволит абсолютно всем присутствующим стать в центре событий и заменит традиционное театрализованное представление. Песни будут звучать около 10 минут. На площади установят экраны с текстом, также волонтеры раздадут листовки для тех, кто забыл слова.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: Победа, площадь, песни, акция
  Рубрика: Культура
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