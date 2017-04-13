В Сыктывкаре приступили к ремонту мемориала "Вечная Слава"

13 апреля 2017 года, 15:27 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре приступили к ремонту мемориала "Вечная Слава"

Задачу завершить работы к концу апреля - началу мая поставил глава МО ГО "Сыктывкар" - руководитель администрации Валерий Козлов.

В настоящее время идет демонтаж памятных плит, пострадавших от погодных условий и рук вандалов. Их заменят на новые. Параллельно идет очистка гранитных плит от налёта.

Поврежденные участки постаментов облицуют керамогранитом, сообщает мэрия.

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Комиинформ
  Рубрика: Общество
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