В Сыктывкаре приступили к ремонту мемориала "Вечная Слава"

В настоящее время идет демонтаж памятных плит, пострадавших от погодных условий и рук вандалов. Их заменят на новые. Параллельно идет очистка гранитных плит от налёта.

Комиинформ

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