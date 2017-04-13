Семья пятилетнего Марка Юдина из Сыктывкара просит помощи благотворителей

Семья пятилетнего Марка Юдина из Сыктывкара просит о помощи. У ребенка, страдающего злокачественным новообразованием в брюшной полости, произошел рецидив. Болезнь достигла 4-й стадии, однако, несмотря на это, лечением мальчика готовы заняться специалисты федерального центра детской онкологии имени Р.М.Горбачевой Санкт-Петербурга.

Как рассказала "Комиинформу" мама Марка – Яна Поплавская – диагноз сыну поставили в июле 2015-го года в столице Коми. Первый блок химиотерапии Марк прошел в родном городе, после чего семья в течение восьми месяцев получала лечение в московской клинике имени Д. Рогачева.

Химиотерапия, по словам мамы, приносила неплохой результат, однако этой весной у Марка случился рецидив.

"Из клиники Рогачева нас выписали домой на паллиативную терапию, - добавила женщина. – Однако в клинике Горбачевой дали ответ, что готовы лечить моего сына".

Лечение, которое предлагают специалисты, будет проводиться на высоком уровне, но без благотворителей маме одной не справиться. Семья вылетает в клинику по квоте Минздрава. Средства сыктывкарцам нужны на проживание в Санкт-Петербурге, а также препараты, которые могут понадобиться..

Как помочь Марку:

Карта сбербанка 5336 6900 1825 4682

(Получатель - Яна Сергеевна П.)

Номер счета в Сбербанке: 40817810628000454844

Номер телефона мамы: 8 904 27 29 199

Официальная группа помощи Марку Юдину "В Контакте"