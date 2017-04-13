В Коми возведен рекордный объем жилья за последние 15 лет
Рынок жилищного строительства в Коми развивается, а главное – становится более доступным для северян благодаря снижению цен на квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке недвижимости. Об этом сегодня в Сыктывкаре на коллегии Минстроя Коми сообщил заместитель министра Сергей Двуреченский.
Он напомнил, что для обеспечения жителей Коми доступным и комфортным жильем в регионе реализуется госпрограмма "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности". По результатам мониторинга Минстрой констатирует: на протяжении последних лет ежегодно увеличиваются объемы жилищного строительства на территории региона, при этом снижается стоимость квадратного метра и увеличивается обеспеченность жильем северян.
"В 2016 году новоселы получили ключи от 4579 квартир. Общая площадь введенного жилья составила 239,7 тысячи квадратных метров (при плановом значении 2016 года – 205 тысяч квадратных метров), что на 14,3 процента больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года", - отметил Сергей Двуреченский.
Объем ввода жилья эконом-класса в прошлом году составил 91,6 тысячи квадратных метров (при плановом значении 2016 года – 81,6 тысячи квадратных метров), что на 10,1 процента больше значения предыдущего года.
"Важным направлением жилищного строительства является индивидуальное домостроение. Отдавая предпочтение такому способу решения жилищного вопроса, население получает возможность жить в отдельном доме, зачастую с меньшими финансовыми вложениями, чем при покупке квартиры", - высказался докладчик.
По его словам, за счет собственных и заемных средств сами северяне в 2016 году построили 439 дома общей площадью порядка 47 тысяч квадратных метров, что составило 118,7 процента к 2015 году.
"Показатели по вводу жилья за минувший год - это максимальные значения для Коми на протяжении последних 15 лет, по вводу жилья индивидуальными застройщиками – с 2010 года", - уточнил замминистра.
Средняя стоимость квадратного метра жилых помещений на первичном рынке (новостройки) в Коми по итогам 2016 года значительно снизилась, практически вернулась к уровню 2012 года, и составила 51380 рублей. На вторичном рынке второй год фиксируется снижение, по итогам 2016-го стоимость составила 57870 рублей.
"На снижение стоимости квадратного метра жилья повлияли многие факторы. В числе основных - увеличение объемов жилищного строительства и снижение фактической стоимости строительства", - отметил выступавший.
Он добавил, что на конец 2013 года обеспеченность населения Коми общей площадью жилых помещений составляла 25,5 квадратных метров в среднем на одного жителя, на конец 2015 года увеличилась до 26,7 квадратных метров. А на конец 2016 года достигла 27 квадратных метров.
Объемы жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса в Коми:
|
Показатель
|
за 2016г.
тыс.кв.м
|
за 2015г. тыс.кв.м
(в % к 2015г.)
|
за 2014г.
тыс.кв.м
(2015г. в % к
2014г.)
|
Ввод в действие общей площади жилых домов – всего
|
239,7
|
209,7
(114,3%)
|
155,8
(134,6%)
|
в том числе объем ввода жилья экономического класса
|
91,6
|
83,2
(110,1%)
|
75,3
(110,5%)
|
в том числе объем индивидуального жилищного строительства
|
47,0
|
39,6
(118,7%)
|
40,4
(98,0%)
Цены в новостройках и на вторичном рынке жилья в Коми:
|
Показатель
|
ед. изм.
|
2016 год
|
2015 год
|
2014 год
|
2013 год
|
Новостройки
|
руб. за 1 кв. м. общей площади
|
51 380
|
55 476
|
60 610
|
56 629
|
Вторичный рынок
|
57 870
|
58 843
|
59 122
|
57 526
|
Показатель
|
ед. изм.
|
2016 год
|
2015 год
|
2014 год
|
2013 год
|
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя
|
м2 на конец года
|
27,0
|
26,7
|
25,9
|
25,5
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0