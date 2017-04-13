В Коми возведен рекордный объем жилья за последние 15 лет

13 апреля 2017 года, 16:05 |
Фото Антона Пархачева

Рынок жилищного строительства в Коми развивается, а главное – становится более доступным для северян благодаря снижению цен на квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке недвижимости. Об этом сегодня в Сыктывкаре на коллегии Минстроя Коми сообщил заместитель министра Сергей Двуреченский.

Он напомнил, что для обеспечения жителей Коми доступным и комфортным жильем в регионе реализуется госпрограмма "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности". По результатам мониторинга Минстрой констатирует: на протяжении последних лет ежегодно увеличиваются объемы жилищного строительства на территории региона, при этом снижается стоимость квадратного метра и увеличивается обеспеченность жильем северян.

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"В 2016 году новоселы получили ключи от 4579 квартир. Общая площадь введенного жилья составила 239,7 тысячи квадратных метров (при плановом значении 2016 года – 205 тысяч квадратных метров), что на 14,3 процента больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года", - отметил Сергей Двуреченский.

Объем ввода жилья эконом-класса в прошлом году составил 91,6 тысячи квадратных метров (при плановом значении 2016 года – 81,6 тысячи квадратных метров), что на 10,1 процента больше значения предыдущего года.

"Важным направлением жилищного строительства является индивидуальное домостроение. Отдавая предпочтение такому способу решения жилищного вопроса, население получает возможность жить в отдельном доме, зачастую с меньшими финансовыми вложениями, чем при покупке квартиры", - высказался докладчик.

По его словам, за счет собственных и заемных средств сами северяне в 2016 году построили 439 дома общей площадью порядка 47 тысяч квадратных метров, что составило 118,7 процента к 2015 году.

"Показатели по вводу жилья за минувший год - это максимальные значения для Коми на протяжении последних 15 лет, по вводу жилья индивидуальными застройщиками – с 2010 года", - уточнил замминистра.

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Средняя стоимость квадратного метра жилых помещений на первичном рынке (новостройки) в Коми по итогам 2016 года значительно снизилась, практически вернулась к уровню 2012 года, и составила 51380 рублей. На вторичном рынке второй год фиксируется снижение, по итогам 2016-го стоимость составила 57870 рублей.

"На снижение стоимости квадратного метра жилья повлияли многие факторы. В числе основных - увеличение объемов жилищного строительства и снижение фактической стоимости строительства", - отметил выступавший.

Он добавил, что на конец 2013 года обеспеченность населения Коми общей площадью жилых помещений составляла 25,5 квадратных метров в среднем на одного жителя, на конец 2015 года увеличилась до 26,7 квадратных метров. А на конец 2016 года достигла 27 квадратных метров.

Объемы жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса в Коми:

Показатель

за 2016г.

тыс.кв.м

за 2015г. тыс.кв.м

(в % к 2015г.)

за 2014г.

тыс.кв.м

(2015г. в % к

2014г.)

Ввод в действие общей площади жилых домов – всего

239,7

209,7

(114,3%)

155,8

(134,6%)

в том числе объем ввода жилья экономического класса

91,6

83,2

(110,1%)

75,3

(110,5%)

в том числе объем индивидуального жилищного строительства

47,0

39,6

(118,7%)

40,4

(98,0%)

Цены в новостройках и на вторичном рынке жилья в Коми:

Показатель

ед. изм.

2016 год

2015 год

2014 год

2013 год

Новостройки

руб. за 1 кв. м. общей площади

51 380

55 476

60 610

56 629

Вторичный рынок

57 870

58 843

59 122

57 526

Показатель

ед. изм.

2016 год

2015 год

2014 год

2013 год

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя

м2 на конец года

27,0

26,7

25,9

25,5
Дарья Шучалина
  Ключевые слова: строительство, жилье
  Рубрика: Экономика
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