В Коми возведен рекордный объем жилья за последние 15 лет

Рынок жилищного строительства в Коми развивается, а главное – становится более доступным для северян благодаря снижению цен на квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке недвижимости. Об этом сегодня в Сыктывкаре на коллегии Минстроя Коми сообщил заместитель министра Сергей Двуреченский.

Он напомнил, что для обеспечения жителей Коми доступным и комфортным жильем в регионе реализуется госпрограмма "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности". По результатам мониторинга Минстрой констатирует: на протяжении последних лет ежегодно увеличиваются объемы жилищного строительства на территории региона, при этом снижается стоимость квадратного метра и увеличивается обеспеченность жильем северян.

"В 2016 году новоселы получили ключи от 4579 квартир. Общая площадь введенного жилья составила 239,7 тысячи квадратных метров (при плановом значении 2016 года – 205 тысяч квадратных метров), что на 14,3 процента больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года", - отметил Сергей Двуреченский.

Объем ввода жилья эконом-класса в прошлом году составил 91,6 тысячи квадратных метров (при плановом значении 2016 года – 81,6 тысячи квадратных метров), что на 10,1 процента больше значения предыдущего года.

"Важным направлением жилищного строительства является индивидуальное домостроение. Отдавая предпочтение такому способу решения жилищного вопроса, население получает возможность жить в отдельном доме, зачастую с меньшими финансовыми вложениями, чем при покупке квартиры", - высказался докладчик.

По его словам, за счет собственных и заемных средств сами северяне в 2016 году построили 439 дома общей площадью порядка 47 тысяч квадратных метров, что составило 118,7 процента к 2015 году.

"Показатели по вводу жилья за минувший год - это максимальные значения для Коми на протяжении последних 15 лет, по вводу жилья индивидуальными застройщиками – с 2010 года", - уточнил замминистра.

Средняя стоимость квадратного метра жилых помещений на первичном рынке (новостройки) в Коми по итогам 2016 года значительно снизилась, практически вернулась к уровню 2012 года, и составила 51380 рублей. На вторичном рынке второй год фиксируется снижение, по итогам 2016-го стоимость составила 57870 рублей.

"На снижение стоимости квадратного метра жилья повлияли многие факторы. В числе основных - увеличение объемов жилищного строительства и снижение фактической стоимости строительства", - отметил выступавший.

Он добавил, что на конец 2013 года обеспеченность населения Коми общей площадью жилых помещений составляла 25,5 квадратных метров в среднем на одного жителя, на конец 2015 года увеличилась до 26,7 квадратных метров. А на конец 2016 года достигла 27 квадратных метров.

Объемы жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса в Коми:

Показатель за 2016г. тыс.кв.м за 2015г. тыс.кв.м (в % к 2015г.) за 2014г. тыс.кв.м (2015г. в % к 2014г.) Ввод в действие общей площади жилых домов – всего 239,7 209,7 (114,3%) 155,8 (134,6%) в том числе объем ввода жилья экономического класса 91,6 83,2 (110,1%) 75,3 (110,5%) в том числе объем индивидуального жилищного строительства 47,0 39,6 (118,7%) 40,4 (98,0%)

Цены в новостройках и на вторичном рынке жилья в Коми:

Показатель ед. изм. 2016 год 2015 год 2014 год 2013 год Новостройки руб. за 1 кв. м. общей площади 51 380 55 476 60 610 56 629 Вторичный рынок 57 870 58 843 59 122 57 526