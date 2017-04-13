В Печоре тракторист снес светофор во время очистки городских улиц от снега

13 апреля 2017 года, 14:50 | Печора
Фото ГИБДД

В Печоре машинист-тракторист снес светофор во время уборки снега с городских улиц. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 апреля в 00:30.

Как уточнили "Комиинформу" в ОГИБДД МВД России по Печоре, водитель 1977-го года рождения, управляя трактором МТЗ, чистил тротуар от снега по улице Социалистической.

В какой-то момент он не учел габариты транспорта, в результате чего напротив дома №3 наехал на светофорный объект "Т 1" перекрестка Социалистической и Печорского проспекта.

В отношении водителя составлен административный материал по ст.12.33 КоАП (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). В момент ДТП был трезв, транспортом управляет с 1998-го года.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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