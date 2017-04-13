В Воркуте школьница попала под колеса авто

13 апреля 2017 года, 16:24 | Воркута
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Воркуте 11-летняя девочка, перебегая дорогу в неположенном месте, угодила под колеса иномарки.

ДТП произошло сегодня, 13 апреля, около 12.30.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, 52-летний водитель автомашины "Киа Рио" двигался по ул. Лермонтова от перекрестка ул.Комарова- ул.Лермонтова в направлении перекрестка ул.Лермонтова-Бульвара Пищевиков.

В районе д. № 1А по ул.Лермонтова он совершил наезд на девочку, которая выбежала на дорогу из-за проезжавшего мимо автобуса.

Пешеходный переход находится в зоне видимости 8 метров, уточнили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП девочка получила перелом правого бедра под вопросом.

Водитель в течение года к администравтиной ответственности не привлекался, стаж - с 1995 года.

Госавтоинспекция Коми в очередной раз напоминает родителям о безопасности детей на дорогах.

ГИБДД обращается к родителям с просьбой провести с детьми профилактические беседы. Проводя досуг на улице, дети порой становятся беззащитными, поэтому взрослые должны осуществлять тщательный контроль за их участием в дорожном движении.

Перед выходом на улицу стоит напомнить ребенку, что дорога - это источник повышенной опасности, поэтому ни в коем случае нельзя играть вблизи проезжей части и выбегать на дорогу. Переходить дорогу следует строго по пешеходному переходу, убедившись, что машины отсутствуют.

Только постоянный родительский контроль за местонахождением детей и ежедневное напоминание о соблюдении правил дорожного движения гарантируют безопасность юных пешеходов, подчеркивают в ГИБДД.

Госавтоинспекция также призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными в период школьных каникул.

Ольга Белова
  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД, Воркута
  Рубрика: Происшествия
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