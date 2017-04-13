В Госдуме поддержали запрет на выезд полицейских за границу

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал инициативу экс-парламентария Дмитрия Носова о запрете сотрудникам полиции выезжать за границу. Законопроект является крайне важным и актуальным, отметила зампред комитета Наталья Поклонская, пишет РБК.

Глава комитета Василий Пискарев сказал, что ко второму чтению в законопроект могут быть внесены все необходимые поправки.

Ранее инициативу поддержало правительство, хотя и с определенными замечаниями. МВД поддержало законопроект "с учетом замечаний": в законе необходимо прописать конкретные должности в органах внутренних дел, которые предусматривают запрет на выезд за рубеж. В отзыве правительство рекомендовало МИД составить перечень иностранных государств­, которые не рекомендуется посещать полицейским.

Не переизбравшийся в новый созыв Думы Носов внес законопроект еще осенью 2015 года. Документ предполагает введение "временного ограничения права гражданина Российской Федерации" на выезд за границу в том случае, если он является сотрудником МВД или проходит гражданскую службу в органах внутренних дел "на отдельных должностях". Перечень должностей определит МВД.

Законопроектом предлагается запретить службу в МВД тем, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. В пояснительной записке к документу говорится, что он "разработан в целях совершенствования мер по предупреждению коррупции, повышения ответственности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов внутренних дел".

Это не первая попытка ввести ограничение на зарубежные поездки правоохранителей и силовиков. В апреле 2015 года рекомендации не выезжать в западные страны разослало своим сотрудникам руководство МВД, ФСБ и ФСКН (сейчас служба ликвидирована, она вошла в состав МВД). Несколько собеседников в полиции тогда рассказывали РБК, что все офицеры, начиная от командира взвода и выше, сдали в отделы кадров свои загранпаспорта. Позднее среди силовиков был негласно распространен и список нежелательных к посещению стран.

Согласно действующему федеральному закону "О государственной тайне" право гражданина на выезд из России может быть временно ограничено, если гражданин имеет доступ к сведениям "особой важности" или "совершенно секретным сведениям". Для доступа к таким сведениям сотрудник должен иметь первую или вторую степень допуска к гостайне. Ограничение действует не более пяти лет со дня последнего ознакомления с секретными сведениями, но возможно продление до десяти лет.