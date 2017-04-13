В 2017 году на содержание и ремонт дорог в Коми будет потрачено более 3 миллиардов рублей

Объем дорожного фонда Коми в 2017 году составит 3 485,9 млн. рублей, а аналогичного муниципального фонда - 182 млн. рублей. Такие суммы позволят профинансировать строительство и ремонт основных намеченных по планам транспортных артерий в Коми. Об этом сообщил замруководителя Минстроя республики Эдуард Слабиков на коллегии ведомства.

По его словам, для круглогодичного и бесперебойного функционирования 4,8 тысяч километров региональных дорог предусмотрено 1,8 миллиарда рублей, которые будут потрачены на их содержание. На капитальный ремонт и текущий ремонт в этом году будет потрачено 903,5 миллионов рублей.

Руководство Минстроя планирует отремонтировать 79,7 километров автодорог (капитальный ремонт ждет 32,9 километров). Работы будут развернуты на основных направлениях: "Сыктывкар – Пузла – Крутая" (27,8 км), "Корткерос – Мордино – Лопыдино" (10 км), "Обход Сыктывкара" (5,5 км), "Ираель – Ижма – Усть-Цильма" (6,6 км), "Подъезд к селу Усть-Лэкчим" (6,3 км).

Также планируется отремонтировать два мостовых сооружения общей длиной 233,8 погонных метров в Усть-Куломском районе.

На строительство и реконструкцию дорог в 2017 году предусмотрено 380,7 миллионов рублей. Предполагается продолжение строительства мостового перехода через реку Лыжа, замена десятка аварийных мостовых сооружений на автодорогах (восьми в Удорском районе, в Койгородском и Троицко-Печорском районах по одному). Продолжится реализации концессионного соглашения по строительству и реконструкции автодороги "Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар" на участке поселков "Малая Пера - Ираель – Каджером".

"На поддержку органов местного самоуправления в отношении автодорог местного значения в 2017 году предусмотрено 271,7 миллионов рублей. Это финансирование позволит обеспечить круглогодичное функционирование 1,2 тысячи километров муниципальных автодорог; обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автодорог местного значения протяженностью полторы тысячи километров, реализацию 21 народного проекта в сфере дорожной деятельности в 11 муниципальных образованиях. А также - ремонт улиц и проездов поселка Ярега (в рамках соглашения между правительством Коми и ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ")", - отметил Эдуард Слабиков.

По его словам, в рамках обеспечения безопасности дорожного движения на региональных и межмуниципальных автодорогах общего пользования в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию две линии электроосвещения, семь автобусных остановок, 45 пешеходных переходов. А также - площадку для весового контроля на участке "Сыктывкар – Пузла – Крутая" (км 8+100 – км 9 + 500).