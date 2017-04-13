Все турбины Воркутинской ТЭЦ-1 успешно сдали "экзамен на мощность"

13 апреля 2017 года, 14:01 | Воркута

В целях подтверждения предельного объема поставки мощности на оптовый рынок электроэнергии в 2018 году на Воркутинской ТЭЦ-1 проведено поагрегатное тестирование всего генерирующего оборудования станции, сообщает филиал Коми ПАО "Т Плюс".

Пятого апреля были испытаны турбины № 3 (номинальная электрическая мощность 6 МВт) и № 4 (7 МВт). Двенадцатого апреля аналогичному тестированию подверглась турбина № 2 (12 МВт).

Несмотря на то, что все агрегаты имеют солидный возраст (старше 55 лет), испытания прошли успешно. Все турбины на протяжении 8 часов безотказно несли нагрузку, при этом даже немного выше своего номинала.

В соответствии с Регламентом аттестации генерирующего оборудования, агрегаты, с даты выпуска которых прошло более 55 лет, должны ежегодно подтверждать свою фактическую располагаемую мощность. Проведенное на ВТЭЦ-1 тестирование показало, что благодаря проводимой ремонтной кампании и грамотной эксплуатации все турбины способны нести необходимую нагрузку, обеспечивая надежное энергоснабжение потребителей.

***ООО "Воркутинские ТЭЦ" объединяет ТЭЦ-1 с Центральной водогрейной котельной и ТЭЦ-2 в г. Воркута. Управляется Филиалом "Коми" ПАО "Т Плюс". Установленная электрическая мощность – 295 МВт, тепловая – 1001 Гкал/час. Компания снабжает теплом и горячей водой г. Воркута, обеспечивает электроэнергией Воркутинский энергоузел, а также частично г. Инта. Основное топливо для обеих электростанций — каменный уголь, для ЦВК - мазут.

Комиинформ
  Ключевые слова: т плюс
  Рубрика: Экономика
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