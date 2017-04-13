Долги потребителей в Коми за ЖКУ достигли 7,5 миллиарда рублей

Население и предприятия Коми нарастили долги за ЖКУ почти на два процента по сравнению с прошлым годом, достигнув показателя в 7,5 миллиардов рублей. Чтобы бороться с неплатежами, муниципалитеты приняли программы "Без долгов за ЖКУ". Об этом прозвучала информация сегодня в Сыктывкаре на коллегии Минстроя Коми.

"Задолженность потребителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1,9 процента и составила 7,5 миллиарда рублей. Притом, что средний уровень собираемости платежей с населения по сравнению с началом прошлого года остался на том же уровне - 88 процентов", - отметила на коллегии Минстроя РК начальник Управления ЖКХ Елена Счастливцева.

По ее словам, на должном уровне организована работа по собираемости платежей от населения за ЖКУ в Сыктывкаре (95,4 %), Ухте (97,2 %), Усинске (95,1 %), Усть-Вымском (99,6%), Койгородском (96,9 %), Прилузском (97,1 %), Усть-Куломском (97,3 %) и Ижемском (96,9 %) районах.

Низкий уровень собираемости в Воркуте (67,7 %), Инте (80,4 %), Вуктыле (86,3 %), Печоре (80,2 %), Княжпогостском (81,0 %), Удорском (86,2 %) и Троицко-Печорском (87,6 %) районах.

"На республиканском уровне утвержден комплекс мер, в соответствии с которым органами местного самоуправления приняты муниципальные программы на 2016-2017 годы "Без долгов за ЖКУ". Ведется работа межведомственной комиссии по мониторингу ситуации с расчетами за газ, электрическую и теплоэнергию, услуг по их передаче", - отметила она.

Кроме того, применяется льготный тариф на тепловую энергию (мощность), льготные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения для потребителей, включая население. Субсидируются юридические лица - им возмещаются выпадающие доходы, связанных с госрегулированием цен. В 2016 году Минстроем Коми 16 ресурсоснабжающим организациям оказана поддержка на возмещение выпадающих доходов в размере 1,6 миллиарда рублей. В этом году в республиканском бюджете предусмотрено полтора миллиарда рублей.

Предоставлены субвенции на возмещение убытков в результате государственного регулирования цен на твердое топливо, продаваемое гражданам и используемое для нужд отопления, 9 муниципальным образованиям на 58,3 миллионов рублей. В 2017 году на данные цели предусмотрено 81,2 миллионов рублей.

Производилось финансирование на осуществление муниципалитетами переданных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на твердое топливо, продаваемое населению для отопления домов в размере 485 тысяч рублей.