Все дома в Коми по планам этого и прошлого годов должны быть капитально отремонтированы до конца декабря

Руководство Минстроя Коми обязало регоператора в этом году капитально отремонтировать все дома, включенные в план не только текущего, но и прошлого года. Такая задача профильному фонду поставлена сегодня в Сыктывкаре на коллегии ведомства.

Как напомнила собравшимся замминистра Елена Счастливцева, в региональную программу капитального ремонта включено 7128 многоквартирных домов с периодом проведения работ в 2015 - 2044 годах.

"В рамках краткосрочного плана на 2015 – 2017 годы необходимо отремонтировать 269 многоквартирных домов во всех 20 муниципальных образованиях в общей сумме на 1,3 миллиарда рублей", - отметила докладчик.

Минстроем Коми приняты меры для активизации выполнения программы. Так, увеличен на 4,2 % размер минимального взноса на 2017 год; пересмотрена предельная стоимость работ, которая может оплачиваться регоператором за счет фонда капитального ремонта; увеличен объем средств, которые регоператор вправе израсходовать на финансирование программы.

"Кроме того, сформирован реестр квалифицированных подрядных организаций (в него вошло 13 подрядных организаций). Активизирована работа по взысканию задолженности по взносам. Расширен перечень работ, которые могут выполняться за счет минимального взноса. В числе дополнительных: утепление фасада в рамках его капремонта; переустройство невентилируемых совмещенных крыш на вентилируемые; установка общедомовых приборов учета коммунальных услуг", - сообщила Елена Счастливцева.

Основная задача, поставленная министерством регоператору на этот год: завершение работ во всех домах, включенных в краткосрочный план, в срок до 31 декабря 2017 года.