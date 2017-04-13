Куда сходить на выходные в Сыктывкаре

Молодежный портал "Твоя Параллель" публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье в Сыктывкаре. 15 и 16 апреля жители и гости столицы Коми смогут узнать о тайнах Земли, сравнить театральные постановки восточных и русских сказок и побегать на лыжах в плавках.

Наука и музыка в "Югоре"

15 апреля в 17.00 в Центре культурных инициатив "Югор" во второй раз пройдет лекторий с музыкой "Теория струн". Два биолога и геолог расскажут о такой родной, но вместе с тем хранящей бесконечное количество тайн Земле.

Музыкальное настроение лектория создадут космические звуки ханга и электрогитары: на лекторий приедут гости из Ухты Ксения Злотникова и Олег Гурьев, участники арт-группы "Стратосфера".

Восточные сказки в Театре оперы и балета

Балет "Тысяча и одна ночь", основанный на восточных сказках, увидят сыктывкарцы, пришедшие в воскресенье в 18:00 в Театр оперы и балета. Тут и Шехерезада, и Аладдин, и Али-Баба, и принцесса Будур.

Балетмейстер-постановщик спектакля - Виталий Ахундов (Москва). Музыкальный руководитель - Азат Максутов. В главных ролях Наталья Супрун, Татьяна Бикмухаметова и Роман Миронов.

Русские сказки в Гимназии искусств

16 апреля в 11 часов на сцене Гимназии искусств при Главе РК покажут музыкальную сказку-байку "Липаня".

В спектакле заняты студенты 1 и 2 курсов актерского отделения Колледжа искусств. Позвольте себе отдохнуть в Светлое Христово воскресенье с замечательным театральным представлением по мотивам русских народных сказок.

"Рога" в Нацтеатре

16 апреля в 18:00 в Национальном музыкально-драматическом театре Коми представят "Рога" Показ спектакля в исполнении Чувашского ТЮЗа им. М. Сеспеля состоится в рамках фестиваля "Маръямоль".

Сюжет пьесы прост: муж и жена подозревают друг друга в измене. Это необычная семейная история c оттенком эксцентрики и сюра может произойти в любой семье.

Пасха в Нацбиблиотеке

День семейного отдыха в Национальной библиотеке Коми в это воскресенье посвятят Пасхе. В 11 часов начнется экскурсия в редкий фонд, где пришедших познакомят с коллекцией духовной книги.

Также пройдет интерактивная книжная выставка "Пасха в произведениях русских писателей", пасхальные мастер-классы, детская площадка. Также в программе копии пасхальных яиц Фаберже из коллекции Олега Елфимова.

Лыжные гонки

15 апреля на лыжной базе "Динамо" состоится традиционная "Альпийская гонка" на призы мастера спорта международного класса по лыжным гонкам Владимира Леготина.

Особенность этих стартов в том, что любители спорта соревнуются не в обычной спортивной форме, а в забавных костюмах. Или вообще могут выйти на лыжню в одних плавках. Начало стартов в 11 часов.

Флорбол

В республиканской спортивной школе №2 с 15 по 16 апреля впервые пройдет Чемпионат Республики Коми по флорболу. В соревнованиях примут участие восемь команд из Усинска, Сыктывкара, Корткероса, Койгородка.

По итогам будет сформирована сборная Республики Коми, которая представит регион на Чемпионате России в Нижнем Новгороде в начале мая.

Кино в ТРЦ "Радуга"

Торгово-развлекательный центр "Радуга" приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

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"Форсаж-8" (12+)

Боевик. Режиссер: Ф. Гэри Грей. В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Шарлиз Терон, Хелен Миррен, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон.

Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся.

Начало сеансов и продолжительность: 9:00 — 120р, 19:40 — 180р (2D), 10:40 — 150р, 13:05 — 160р, 15:30 — 170р, 18:00, 20:25 — 200р, 22:50 — 130р. (3D). Продолжительность — 145 мин.

"Возьми меня штурмом" (16+)

Комедия. Режиссер: Дэни Бун. В ролях: Алис Поль, Дэни Бун.

Во французском спецназе нет места чувствам. Но все меняется, когда в ряды элитного подразделения врывается яркая и сексуальная девушка-полицейский. Она сходу покоряет всех бравых парней, и те моментально влюбляются в новую сотрудницу. Непреклонен только командир отряда: девушкам в спецназе делать нечего!

Начало сеансов и стоимость: 22:05 – 130р. Продолжительность: 110 мин.

"Танцы насмерть" (12+)

Фантастика. Режиссер: Андрей Волгин. В ролях: Иван Жвакин, Лукерья Ильяшенко.

Москва, 2070-е. Ядерная война и катаклизмы уничтожили цивилизацию. В закрытом бункере на высокотехнологичной арене проводится жестокий танцевальный турнир, в котором состязаются молодые герои. Механизм арены — непостижимый симбиоз современных технологий и древних жертвенных ритуалов. Арена выкачивает из проигравших танцоров энергию, необходимую для выживания всего города.

Начало сеансов и стоимость: 14:10 – 150р, 17:45 – 170р. Продолжительность: 100 мин.

"Босс-молокосос" (6+)

Мультфильм.

Рождение братика стало для Тима настоящим ударом, потому что всю свою любовь родители перенесли на малыша. Знали бы они, что этот малыш вовсе не невинный младенец, а секретный агент под прикрытием, прибывший в мир с почти невыполнимой миссией. Теперь Тиму придется вступить в союз с этим выскочкой, чтобы поскорей исполнить задание и распрощаться навсегда.

Начало сеансов и стоимость: 12:20 – 150р. (3D). Продолжительность: 98 мин.

"Смурфики: Затерянная деревня" (6+)

Мультфильм.

Наши любимые герои снова на большом экране! Оказывается, за пределами уютной деревни, в которой они живут, существует целый мир – красочный, волшебный и населенный загадочными созданиями. Природное любопытство заставляет смурфиков отправиться в путешествие навстречу разгадке новой тайны.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 120р., 16:05 – 160р. (3D). Продолжительность: 88 мин.

"Мульт в кино №51" (0+)

Начало сеансов и стоимость: 11:25 – 140р. Продолжительность: 45 мин.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ "Радуга" — http://raduga3d.com/