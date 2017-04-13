Сотрудники Центра занятости Сыктывкара собирали вещи для бездомных

Коллектив Центра занятости населения города Сыктывкара активно поддержал инициативу главы Коми Сергея Гапликова по проведению в республике Года добрых дел и организовал акцию "Подари тепло людям".

Как сообщили в учреждении, в течение недели его специалисты собирали вещи для лиц без определенного места жительства и для освободившихся из мест лишения свободы. Это теплые вещи, обувь и предметы личной гигиены. Все собранные вещи передали в Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий Сыктывкара.

Одной доброй акцией Центр занятости ограничиваться не собирается. В ближайших планах - участие в майском субботнике по благоустройству территории Сыктывкарского специализированного "Дома ребёнка" и оказания содействия в ремонте детских площадок, а также оказание адресной помощи ветеранам города в преддверии Дня Победы.