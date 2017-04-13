В Коми будут созданы семь опорных площадок по развитию экологического образования. Такая информация прозвучала 12 апреля в ходе визита председателя Государственного Совета Республики Коми Надежды Дорофеевой в республиканский центр экологического образования. Председатель регионального парламента встретилась с руководством центра, провела экологический урок для учеников 12 школы Сыктывкара, а также ознакомилась с работой учреждения.

По словам Надежды Дорофеевой, Госсовет Коми и его комитет по природным ресурсам природопользованию и экологии тесно сотрудничают с Центром. Совместно были проведены природоохранные акции, встречи с учащимися и коллективом. В феврале 2017 года по инициативе председателя Госсовета Коми на базе Центра была организована "Экологическая вахта" для учеников и преподавателей городских школ.

"Экологическое образование и просвещение имеют большое значение. От того, как дети будут относиться к вопросам охраны окружающей среды, загрязнения рек и лесов, зависит будущее нашей республики", – подчеркнула Надежда Дорофеева.

По словам заместителя директора Центра по научной и методической работе Марины Сивковой, с 2017 года начат новый проект – создание опорных площадок Центра на базе заинтересованных школ. "В муниципалитете определяется одна школа, где хорошо поставлено экологическое образование. Мы ее сопровождаем, и затем эта школа становится своеобразным ресурсным центром по экологическому образованию для района. Пока таких районов семь: Сыктывдинский, Усть-Куломский, Койгородский, Сысольский, Ижемский, Прилузский и Корткеросский. С этими школами сейчас ведется активная работа", – рассказала Марина Сивкова.

Кроме того, в 2017 году Центр выиграл грант Минобразования России по проекту республиканская профильная "Школа юного лесовода" для развития деятельности школьных лесничеств. За счет гранта будет оборудован компьютерный класс, позволяющий осуществлять дистанционное экологическое образование детей. В настоящее время в Республике Коми действуют 48 школьных лесничеств, в них состоят 720 детей. "Школа юного лесовода" позволяет профориентировать детей на поступление в учебные заведения, которые готовят специалистов для лесной отрасли региона. Результатом этой работы в 2016 году стало поступление 25 человек из республики в Сыктывкарский лесной институт.

В ходе визита в Центр председатель Госсовета Коми провела экологический урок для учеников сыктывкарской школы № 12. Мероприятие состоялось в рамках Года экологии, проекта партии "Единая Россия" "Экология России" и всероссийской просветительской акции "Сделаем вместе".

Затем Надежда Дорофеева ознакомилась с материально-технической базой Центра, работой зоологического и дендрологического парка, а также вместе с учащимися Центра посадила в одной из теплиц семена бархатцев. В преддверии Дня Победы ребята подарят эти цветы ветеранам Республиканского Тентюковского дома-интерната.

Подводя итоги визита, Надежда Дорофеева назвала Республиканский центр экологического образования "уникальным учреждением". "В нем выстроен процесс непрерывного экологического образования детей: с детского сада и до выпускных классов. На высоком уровне организована исследовательская деятельность. Благодаря тесному сотрудничеству Центра с научным сообществом республики, дети не просто занимаются в познавательных кружках, а готовят серьезные экологические проекты. Такая подготовка в дальнейшем позволяет им занимать призовые места на олимпиадах и с успехом сдавать вступительные экзамены в учебные заведения республики", – подчеркнула Надежда Дорофеева.