12 учителей коми языка сразятся за звание лучшего

Завершился заочный этап республиканского конкурса "Коми велöдысь"

В Коми республиканском институте развития образования подвели итоги заочного этапа республиканского конкурса "Коми велöдысь" ("Коми учитель"). По решению республиканской экспертной комиссии были определены участники очного этапа конкурса. Ими стали 12 педагогов из 9 муниципальных округов Республики Коми.

Очный этап конкурса состоится 4-5 мая в Сыктывкаре. В рамках конкурса участники представят свою визитную карточку и продемонстрируют мастер-класс. Кроме того состоится работа круглого стола по теме "Чужан кыв тöдысьыд быдмö чужан му дорйысьöн" ("Знающий родной язык растёт защитником Отечества").

По итогам конкурса будут определены "Лучший учитель коми языка" и "Лучший воспитатель по обучению коми языку".

*** Участники очного этапа конкурса:

Бутарина Елена Михайловна, музыкальный руководитель МБДОУ "Детский сад № 8 комбинированного вида" с. Выльгорт, Сыктывдинский р-н;

Егорова Галина Петровна, учитель коми языка МОУ "Гимназия № 1" г. Воркуты;

Зайкова Татьяна Васильевна, воспитатель МОУ "Начальная школа-детский сад" с. Мыёлдино, Усть-Куломский р-н;

Изъюрова Ирина Ивановна, учитель коми языка МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" г. Печора;

Королёва Вера Михайловна, учитель коми языка МОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Подъельск, Корткеросский р-н;

Попова Светлана Васильевна, воспитатель МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида" с. Пажга, Сыктывдинский р-н;

Сизева Виктория Витальевна, учитель коми языка МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" г. Сыктывкар;

Сметанина Елена Федоровна, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Усть-Уса, г. Усинск;

Супрядкина Алёна Анатольевна, учитель коми языка МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Чёрныш, Прилузский р-н ;

Худякова Евгения Андреевна, учитель коми языка МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" г. Инта;

Шевелева Елена Ивановна, воспитатель МДОУ "Детский сад №5 общеразвивающего вида" с. Корткерос, Корткеросский р-н;

Шучалина Елена Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ "Основная общеобразовательная школа" с. Читаево, Прилузский р-н.