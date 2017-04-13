Более 20 млрд рублей сэкономили потребители услуг в Коми, регулируемых гостарифами

13 апреля 2017 года, 11:17 |
Фото Антона Пархачева

Экономия потребителей товаров и услуг регулируемых организаций, в т.ч. относящихся к субъектам естественных монополий, в Коми в этом году достигла 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил замруководителя Минстроя Коми Павел Секретарев на коллегии ведомства, передает корреспондент "Комиинформа".

Перед тем, как подвести итоги тарифной политики, он отдельно остановился на анализе тарифного регулирования в различных сферах. Так, в транспортной сфере установление и пересмотр тарифов осуществляется на заявительной основе, поэтому в ряде муниципальных образований тарифы в 2016 году или не изменялись, или были установлены для отдельных перевозчиков впервые.

"Причины роста тарифов в сфере перевозок связаны с общеинфляционными процессами. При этом нельзя обойти стороной и зависимость уровня расчетных тарифов на услуги автотранспортных организаций от показателей, учитывающих эффективность организации транспортного обслуживания в муниципалитетах", - сказал Секретарев.

По его слjвам, эта проблема связана с неоптимальными схемами транспортного обслуживания внутри муниципальных образований, обуславливающих в свою очередь неоптимальные показателями наполняемости автобусов и средней дальности ездки, что приводит к формированию у перевозчиков повышенных затрат.

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"В рамках выполнения контрольной функции Службой Коми по тарифам и Минстроем в 2016 году проведено 135 контрольных мероприятия включая плановые и внеплановые проверки", - добавил докладчик. И доложил, что выявленные по их итогам нарушения устранены, а в ряде случаев винные лица были привлечены к административной ответственности.

Все факты выявленных нарушений учитываются при рассмотрении соответствующих тарифных заявок.

Подытоживая анализ политики тарифного госрегулирования в Коми замминистра заявил: "Ключевым показателем итогов тарифной кампании служит показатель экономии потребителей товаров и услуг регулируемых организаций, в т.ч. относящихся к субъектам естественных монополий.
Размер такой экономии составил по итогам кампании на 2017 год более 20 миллиардов рублей".

Эта сумма, как он заверил, отражает разницу между заявленными регулируемыми предприятиями объемами затрат для включения в тарифы и фактически учтенными размерами расходов, предусмотренными в утвержденных экономически обоснованных тарифах.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: тарифы
  Рубрика: Экономика
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