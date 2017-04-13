Охрана лесов в Коми от пожаров стала дороже

С 2010 года Коми получила право самостоятельно устанавливать кратность вылетов авиации на патрулирование пожаров. При третьем, четвертом и пятом классе пожароопасности вылеты были ежедневными. Это позволяло обнаруживать пожары вовремя.

Сегодня нововведения законодательства привели к тому, что число вылетов закреплено, и оно больше, чем применялось в Коми. Об этом на совещании по вопросу готовности к пожароопасному сезону 12 апреля сообщил директор Коми регионального лесопожарного центра Александр Емельяненко.

"Мы будем вынуждены летать два раза в день при четвертом и пятом классе пожароопасности, - отметил докладчик. - Это дополнительные затраты в 43 миллиона рублей. Сегодня у нас на авиапатрулирование заложено 16 млн. рублей. На какой-то начальный период хватит. Но первый полет вертолета МИ-8 или самолета Ан-2 будет уже формировать кредиторскую задолженность. Кроме того, необходимо подготовить летчиков-наблюдателей. Обучение одного специалиста стоит 1,3 млн. рублей, человек живет и учится в Москве. Это затратно в то время как молодежь не заинтересована в данной профессии по причине низкой зарплаты".

Личный состав Лесопожарный центр в 2017 году расширять не планирует, таким образом защищать Коми от лесных пожаров будут 53 парашютиста, 145 человек личного состава, 22 десантника, временные работники в количестве 70 человек. Кроме того, сегодня на территории Коми оборудованы пять химических противопожарных станций. В лесах Коми установлены 27 видеокамер. Видеокартинка выведена в единую информационно-аналитическую систему "Лесные пожары", и любой пользователь может посмотреть с той или иной камеры ситуацию в лесу.

В прошлом году набирать временных работников было проблемно, так как отсутствовало финансирование. Тогда же Лесопожарный центр провел оптимизацию численности обслуживающего персонала, сократил ряд категорий внутри службы и за счет экономии фонда оплаты труда нашел деньги на те самые 70 человек.