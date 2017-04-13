Минстрой Коми поставил задачи мэрам по расселению жильцов аварийных домов

К началу осени 2017 года в Коми предстоит расселить 8556 жителей аварийных домов в рамках соответствующей госпрограммы. Информация об этом прозвучала на коллегии Минстроя Коми, передает корреспондент "Комиинформа".

Площадь жилья, подлежащих расселению – 152,75 тыс. кв.м.

Руководство Минстроя Коми напомнило: на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы предусмотрено затратить 5,8 миллиардов рублей. В том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2,5 миллиардов рублей (43,8%); средства консолидированного бюджета – 3,3 миллиардов рублей (56,2%).

В Коми уже расселено 110,38 тыс. кв. м из 152,75 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда, что составляет 72,2 % целевого показателя.

В 2016 году - 59,96 тыс. кв. м (3,05 тыс. человек). Таким образом, 54% из расселенной жилой площади приходится на 2016 год.

В 2014 году - 8,76 тыс. кв. м (0,46 тыс. граждан). В 2015 году было расселено 41,66 тыс. кв. м. (2,47 тыс. граждан).

"На начало 2016 года целевой показатель 2014 года выполнен на 82%. На начало этого года в полном объеме выполнены целевые показатели 2014 и 2015 годов", - отчиталось руководство ведомства.

В счет целевого показателя 2016 года расселено 15,97 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда (58 % целевого показателя 2016 года).

В качестве причин, приведших к отставанию в реализации программы, министерство считает: тактические ошибки при планировании количественных показателей программы по этапам, отсутствие системного подхода к решению проблем, низкая исполнительская дисциплина органов местного самоуправления.

Повлияла также неготовность строительного комплекса к выполнению в короткие сроки значительных объемов работ (прежде всего в Печоре, на которую пришлась треть всех расселяемых площадей первого этапа).

Негативно отразилась и сезонная труднодоступность районов, ограниченность сроков завоза необходимых строительных материалов в ряде муниципалитетов. Плюс - недобросовестное исполнение обязательств по заключенным контрактам со стороны подрядных организаций и застройщиков.

"Для выполнения целевых показателей 2016 и 2017 годов в этом году подлежит расселению 42,37 тыс. кв. м. и 2,58 тыс. граждан. Складывается сложная ситуация в реализации IV этапа в трех муниципальных образованиях", - пояснили представители министерства.

Это Сыктывкар, где заключен контракт на проектирование и строительство жилого дома. Подрядной организацией нарушены сроки этапа проектирования по муниципальному контракту. Для своевременного выполнения этапа муниципальное образование вынуждено изменить способ реализации со строительства на приобретение готовых жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В списке также Ухта, где стоимость квадратного метра в 1,5-1,7 раза превышает размер субсидии на расселение квадратного метра аварийного жилищного фонда. Администрация округа ведет переговоры с застройщиками по определению цены, устраивающей обе заинтересованные стороны.

Ещё один проблемный город - Усинск. Там планировалось строительство двух домов. Однако аукцион не состоялся по причине отсутствия претендентов на заключение контракта. Усинск является муниципалитетом сложным в плане доставки строительных материалов и производства строительных работ в зимний период. Мэрия изменила способ переселения на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья и выплату выкупной стоимости собственникам жилых помещений. Планируется провести аукционы до июня 2017 года.

"Реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Коми планируется завершить в установленные сроки – до 1 сентября 2017 года", - подытожило руководство ведомства.

Для этого муниципальным образованиям необходимо обеспечить исполнение контрактов на строительство жилых помещений до 1 августа 2017 года (в рамках договоров на строительство и долевое участие в строительстве).