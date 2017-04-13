На автодороге Усть-Уса-Харьягинский самосвал опрокинулся в ручей

Вчера под Усинском в дорожный инцидент попал 49-летний водитель самосвала. Не справившись с управлением, он опрокинулся на большегрузе с моста, сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона.

В 16:35 водитель двигался на автомобиле "Shaanqi" по автодороге Сыктывкар – Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар.

На 119 километре (участок Усть-Уса-Харьягинский) мужчина не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, наехал на перильные ограждения, после чего самосвал опрокинулся с моста в ручей.

У пострадавшего водителя – ушиб плеча, таза и лба. Непосредственно после ДТП госпитализирован не был.

В ГИБДД также уточнили, что в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД водитель привлекался пять раз, четыре из которых – за вождение без страхового полиса. За рулем – с 1987-го года.