Численность боровой дичи в лесах Коми увеличилась в два раза

Благоприятные климатические условия во время выводкового периода в прошлом году положительно отразились на численности боровой дичи. Популяция тетерева и рябчика увеличилась более чем в два раза. Численность глухаря выросла на 36%. К таким выводам пришли специалисты Охотнадзора Коми на основании анализа зимнего маршрутного учета (ЗМУ), проведенного в начале года.

По данным ведомства, зимний маршрутный учет был проведен практически на всей территории Коми. Не провели ЗМУ только два охотхозяйства - ООО "Дрофа" и ООО "ЛесИнвест" из Троицко-Печорского и Усть-Цилемского районов. В отношении ООО "Дрофа" ведется работа по расторжению охотхозяйственного соглашения, так как юрлицо с момента его заключения в январе 2017 года вообще не приступало к исполнению обязанностей. ООО "ЛесИнвест" хоть и заключило соглашение, в декабре 2016 года попыток провести ЗМУ не предпринимало.

Расчет численности охотничьих ресурсов показал, что почти по всем видам наблюдается положительная динамика. Популяция белки увеличилась в два раза, песца – в 2,6 раза, горностая стало на 30% больше.

На территории охотугодий в районах, где обитает соболь, в этом году зафиксировано всего одно пересечение зверя. По сведениям специалистов Печоро-Илычского биосферного заповедника, численности соболя достаточно высокая. Но, в связи с тем, что в предгорьях Урала в 2016 году был очень большой урожай рябины, соболь мигрировал в эти районы, недоступные зимой для ЗМУ.

Лицензии на добычу пушных видов зверей в целом не пользуются спросом, так как отсутствует цивилизованная заготовка шкур. В охотничьем сезоне 2016-2017 годов ни одной лицензии на соболя не выписано.

В 2017 году на основании ЗМУ численность белок в Коми составляет 153 208 особей (в 2016 – (75 708), горностая – 9 854 (6 623), куницы – 17 704 (17 104), норки – 2 177 (1 897), лисицы -7 852 (6 872).