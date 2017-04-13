В Коми приведены в порядок "запущенные" дороги

Минстрой Коми по итогам прошлого года обеспечил выполнение всех ключевых мероприятий по ремонтам и строительству дорог в городах и районах. Анализ функционирования отрасли произведён на заседании коллегии Минстроя Коми, которая сейчас проводится в Сыктывкаре.

Как сообщил замруководителя Минстроя Коми Эдуард Слабиков, общий объем финансирования мероприятий на осуществление дорожной деятельности в Коми в 2016 году составил 4 404,3 млн. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности – 682,7 млн.рублей. Из них за счет федерального бюджета в 2016 году в республиканский бюджет поступили иные межбюджетные трансферты на 665,9 млн. рублей. Они затрачены на мероприятия региональных программ в сфере дорожного хозяйства – 315,9 млн.рублей; на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городов – 350 млн.рублей (бюджет МО ГО "Сыктывкар").

На поддержку органов местного самоуправления в отношении автодорог местного значения направлено 397,9 млн.рублей.

Объем муниципального дорожного фонда составил 268,8 млн.рублей.

"Такое финансирование позволило обеспечить круглогодичное функционирование 4,8 тыс. км региональных дорог и 1,2 тыс. км муниципальных автодорог; обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автодорог местного значения протяженностью 1,5 тыс. км", - пояснил Слабиков.

В 2016 году отремонтировано 74,9 км автодорог. Ремонтные работы выполнены на направлениях: Сыктывкар – Усть-Кулом – 42 км, Корткерос – Мордино – Лопыдино – 5 км; Визинга – Кажым – 15,7 км; Усть-Уса – Харьягинский – 6,3 км; Занулье – Коржинский – 1,8 км; Летка – Прокопьевка – 2,2 км; Ухта – Троицко-Печорск – 1,2 км; Сторожевск – Нившера – 0,7 км.

Также отремонтировано 5 мостовых сооружения общей длиной –512 пог.м. в том, числе один в Сыктывкаре, два в Удорском районе, 1 в Княжпогостском - 78,20 пог.м., 1 в Усть-Цилемском – 30,58.

"В 2016 году в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством РК и ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" выполнены работы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети ухтинского посёлка Ярега. Всего отремонтировано 4 улицы общей площадью 17 820 м2 на 27,3 млн. рублей. На эти цели направлены средства республиканского бюджета – 8,2 млн.руб., средства ЛУКОЙЛа – 19,1 млн.рублей", - отчитался замминистра.

За счет федерального бюджета отремонтировано более 282 тыс. кв.м. дорожного покрытия на 16 объектах улично-дорожной сети Сыктывкара.

Кроме того, в 2016 году закончена реконструкция автодороги "Ухта-Троицко-Печорск" на участке р.Чомкосаёль-мостовой переход через р.Лёк-Кем (1, 2, 3 пусковые комплексы). Введены в эксплуатацию 12 км дороги и мост длиной 29,1 пог.м.

Завершены работы по реконструкции автодороги "Ираёль – Ижма – Усть-Цильма" км 96+830 - км 100+465 (линия освещения протяженностью 3,658 км).

Была продолжена замена аварийных мостовых сооружений на автодорогах в Койгородском (1 шт.), Удорском (7 шт.), Троицко-Печорском (1 шт.) районах. Заключены 9 госконтрактов со сроком исполнения в 2017 году.

Завершены работы по реконструкции автодороги "Усогорск - Благоево – Чупрово" км114+328-км114+334.

В 2016 году началась реализация концессионного соглашения по строительству и реконструкции автодороги "Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск - Нарьян-Мар" на участке пос.Малая Пера - пос. Ираель - пос.Каджером.

20 июля 2016 года Минстроем Коми выдано разрешение на строительство автодороги "Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар на участке пос. Ираель – пос. Каджером".

"Для развития системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов Минстроем Коми осуществлены мероприятия по обеспечению обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения (ТСОДД)", - сообщил замминистра.

Произведены работы по нанесению вновь и восстановлению изношенной дорожной разметки на протяжении 2 433,6 км.

В 2016 году завершено обустройство 8 автобусных остановок. "Кроме того, реализованы мероприятия по обустройству пешеходных переходов в соответствие требованиям национальных стандартов", - рассказал Слабиков. Так, разработан план мероприятий по переоборудованию пешеходных переходов и приведения их в нормативное состояние, в соответствии с которым в 2016 году обустроено 32 пешеходных перехода на автодорогах республиканского и межмуниципального значения, расположенным вблизи образовательных учреждений.

Кроме стационарных систем видеофиксации, профилактика опасного поведения участников дорожного движения осуществляется с помощью передвижных и мобильных комплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения, обеспечение функционирования которых осуществляется ГКУ "Дорожный контроль".

С начала 2016 года, после принятия решения о передаче передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в безвозмездное пользование ГКУ "Дорожный контроль", организованы мероприятия по принятию комплексов и организации их функционирования.

В июле 2016 года завершена приемка 23-х передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, состоящих на балансе МВД по Коми.

Таким образом, с июля 2016 года сотрудниками "Дорожного контроля" используется 29 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений скоростного режима. Также по Сыктывкару функционирует один мобильный комплекс "Паркон", фиксирующий нарушения правил парковки.

В 2016 году приобретен еще один "Паркон", который планируется использовать в Ухте.

Посредством почтовых отправлений в адрес граждан направлено 129,5 тыс. административных материалов. Общая сумма наложенных штрафов с помощью систем видеофиксации составила 82 млн.рублей.

На сети дорог местного значения обеспечено:

круглогодичное функционирование 1,2 тыс. км муниципальных автодорог;

обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автодорог местного значения протяженностью 1,5 тыс. км.

В Сыктывкаре завершены работы по реконструкции моста через р. Човью на автомобильной дороге "Сыктывкар – Эжвинский район 10,5 км" (I очередь), находящегося в аварийном состоянии. Введено в эксплуатацию 102,29 п.м. моста с подходами протяжённостью 0,650 км.

Кроме того, на местном уровне реализовано 20 малых проектов в сфере дорожной деятельности в 10 муниципальных образованиях, в основном, это работы, выполненные в рамках повышения безопасности дорожного движения (восстановление пешеходных переходов, остановочных комплексов, электроосвещения и тротуаров вдоль дорог), а также небольшой текущий ремонт участков автодорог общего пользования местного значения, проходящих по населенным пунктам. Всего из республиканского бюджета муниципалитетам профинансировано 5,4 млн. рублей.