Тяжелая техника из Усинска провалилась под лед в Нарьян-Маре

13 апреля 2017 года, 10:46 | Усинск
Фото: Ютьюб

На реке Сула, в районе нежилых деревень Гусенцы и Сула под Нарьян-Маром провалились под лед два трала.

Местные жители написали в соцсетях, что машины везли токсичный реагент на новую буровую на реке Сойма в НАО. "Насколько я знаю, все реагенты, которые используют при бурении, токсичны, - сообщил местный житель Андрей Николаев. - По словам очевидцев, обе машины находятся вместе с реагентом под водой. На переправе собрались порядка десятка машин".

В МЧС Коми эту информацию опровергли. Как сообщили в ведомстве, техника 12 апреля выехала из Усинска. Один трал вез глину, второй - трубы. Транспорт ехал по несанкционированной переправе. Затора на дороге нет. Из Усинска на место происшествия отправился собственник для оценки ситуации, вытаскивать машины будут своими силами. В МЧС сообщение о происшествии не поступало.

Тем не менее в пресс-службе ведомства пояснили, что угрозы окружающей среде нет, на месте никто не пострадал.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: трубы, трал, Нарьян-Мар
  Рубрика: Происшествия
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