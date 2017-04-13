Газификация в Коми будет продолжена

Власти Коми в текущем году продолжат реализацию программы газификации населенных пунктов. Об этом на заседании коллегии Минстроя региона заявил замминистра Сергей Двуреченский, передает корреспондент "Комиинформа".

Анализ ситуации он начал с итогов прошлого года, напомнив, что по предложению Минстроя Коми были предусмотрены средства республиканского бюджета в размере 38 млн. руб на газификацию жилых домов в м. Чит Сыктывкара. Заказчиком строительства выступало ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми".

"Фактический объем финансирования объекта в результате падения цены контракта при проведении закупочных процедур составил 19,3 млн. рублей. Тем самым, экономия расходов республиканского бюджета - 18,7 млн. рублей. Строительство завершено в конце сентября 2016 года. В ноябре получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Построено 3,8 км газопроводов. Созданы условия для газификации 170 индивидуальных жилых домов", - доложил замминистра.

По его словам, через неделю на апрельском заседании сессии Государственного Совета Коми планируется предусмотреть лимиты бюджетных ассигнований адресной инвестиционной программы Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в размере 45 млн. рублей для газификации объекта "Распределительный газопровод в мкр. Сосновая поляна пгт.Краснозатонский г.Сыктывкара (4 очередь строительства)". Срок завершения строительства - 2017 год.



Выступающий напомнил о том, что в июне 2016 года главой Коми и председателем Правления ПАО "Газпром" утверждена "Программа развития газоснабжения и газификации Коми на период с 2016 по 2020 годы". В ней предусмотрено проведение мероприятий по обеспечению сетевым природным газом еще не газифицированных населенных пунктов.



"Программа предусматривает газификацию 25 котельных и более 8 тысяч домовладений (квартир) в 26 новых населенных пунктах 9 районов и городских округов Коми, для этого будет построено около тысячи км газопроводов. Также будут созданы условия для газификации промышленных, торговых и других объектов в данных населенных пунктах", - пообещал Сергей Двуреченский.