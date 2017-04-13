Жителю Малой Перы в Коми придется возместить ущерб за безучетное потребление электроэнергии

Специалисты филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" выявили факт хищения электрической энергии одним из жителей п.Малая Пера Сосногорского района Республики Коми. Рейд по проверке безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии прошел в рамках мероприятий по снижению коммерческих потерь в сетях и усилению контроля над несанкционированным потреблением электроэнергии, сообщили "Комиинформу"в Комиэнерго.

В ходе рейда энергетики установили: житель п.Малая Пера на чердаке своего дома сделал "разветвление" проводки в обход прибора учета. Специалисты "Комиэнерго" задокументировали факт безучетного энергопотребления, составили акт, с которым хозяин дома согласился. По предварительным расчетам, незадачливому потребителю придется возместить энергетикам порядка 20 тысяч рублей.

Такой же ущерб (20 тыс. рублей) уже возместил энергетикам житель п.Ягкедж Усть-Куломского района после выявления у него факта хищения электроэнергии. В конце февраля 2016 года за долги абонент был отключен от сети. Через год проверка показала: житель не просто самовольно подключился к электроэнергии, - он сорвал пломбу и повредил прибор учета. В результате хищения филиалу "Комиэнерго" был причинен ущерб в размере 20,5 тыс. рублей. Ущерб возмещен, а в отношении виновного правоохранительными органами составлен административный протокол.

Всего с начала 2017 года в ходе рейдов специалистами Комиэнерго было выявлено 137 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Материалы переданы как в энергосбытовую компанию для принятия к учету "краденных" киловатт, так и в территориальные ОМВД России по Республике Коми - возбуждено 12 административных дел, к ответственности привлечены 4 человека.

Филиал "Комиэнерго" напоминает: безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии административно и уголовно наказуемо. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для физических лиц штраф составляет от 15 до 20 МРОТ, для юридических лиц – от 300 до 400 МРОТ, не считая оплаты самого безучетного потребления. При этом начисление производится как минимум за 6 месяцев с учетом всех электроприемников, имеющихся в доме.

Если суд признает, что имеется преднамеренное хищение электроэнергии, похитителя ждет более суровое наказание по статье 165 Уголовного кодекса: штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы и даже лишение свободы сроком до двух лет.

В филиале "Комиэнерго" круглосуточно работает бесплатный телефон доверия. Позвонив по номеру 8-800-250-17-00, каждый житель Республики Коми может сообщить о хищении электроэнергии, краже проводов, электрооборудования и других материальных ценностей, а также о фактах повреждений, порчи имущества, вандализма на объектах Комиэнерго. По каждому сигналу специалисты Управления по безопасности филиала проведут проверку и, при необходимости, направят материалы в правоохранительные органы. Анонимность звонка гарантируется.