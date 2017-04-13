Власти РФ продолжат в 2018 году программу переселения из аварийного жилья

13 апреля 2017 года, 9:55 |
Фото из архива "Комиинформа"

Власти РФ продолжат в 2018 году программу переселения из аварийного жилья

Федеральная госпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 году будет продолжена. Об этом только что в Сыктывкаре заявил вице-премьер региона Константин Лазарев.

Зампред правительства открыл только что начавшееся заседание коллегии возглавляемого им Минстроя Коми с важной новости по итогам вчерашней рабочей поездки в Москву, в Минстрой РФ.

"Нам сообщили о том, что в следующем году продолжит своё действие госпрограмма переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующее решение федеральным центром принято", - объявил Константин Лазарев.

По его словам, в настоящее время профильное федеральное ведомство определяет порядок и возможности ее финансирования с тем чтобы снос аварийного жилья и переселение его жильцов могли продолжить все регионы.

Постановление от 11 апреля 2017 года №434 субъектам Федерации увеличены субсидии из федерального бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – с 2,7 млрд рублей до 7,9 млрд рублей.

Напомним, в сентябре 2017-го данная программа будет завершена во всех субъектах РФ. В ее рамках последние пять лет расселяются жители домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке до первого января 2012 года.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: аварийное жилье
  Рубрика: Экономика
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