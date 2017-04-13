Май в Коми будет теплее среднестатистического, а август - холоднее, чем в прошлом году

13 апреля 2017 года, 11:44 |
Фото Марии Майер

Самый высокий класс горимости лесов этим летом придется на июль.

Свой прогноз развития пожароопасной ситуации в Коми без учета антропогенного фактора на совещании по вопросу готовности к пожароопасному сезону представил начальник ЦГМС республики Олег Козел.

По его словам, в апреле температурный режим на территории республики будет близок к средним температурам при норме осадков. Пожароопасные ситуации могут возникнуть только в лесах на крайнем юге в последние дни месяца. В мае средняя температура воздуха ожидается на уровне прошлого года и несколько выше средней климатической нормы.

Высока вероятность, что с ранним потеплением в лесах будет быстро нарастать комплексный показатель горимости лесов. Во второй половине месяца ожидается уже преобладание высокого и чрезвычайно высокого класса горимости – четвертого и пятого.

Июнь в Коми будет отличаться средней и высокой степенью пожароопасности, средняя температура в течение месяца и объем осадков ожидаются близкими к климатической норме. Превышение средних климатических показателей вернется в Коми в июле, что повысит класс горимости лесов до высокого и чрезвычайно высокого класса.

В августе температурный режим ожидается ниже прошлогоднего, средняя температура и месячное количество осадков ожидается в пределах климатической нормы. Горимость прогнозируется на среднем и высоком уровне.

В сентябре велика вероятность, что первую половину месяца в лесах Коми будет сохраняться малая и средняя степень пожароопасности, местами – высокая. Во второй половине сентября пожароопасность будет отсутствовать.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: пожароопасность, Погода, лето
  Рубрика: Погода
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:41 12.04.2017
Активисты ОНФ выяснили, что отчет чиновников о ликвидированной свалке в Сыктывкаре не соответствует действительности
17:55 11.04.2017
Леса в Коми, по прогнозам Авиалесоохраны, будут гореть в июле – сентябре
07:33 11.04.2017
Работы по ликвидации возгорания на нефтяной скважине в Усинске продолжались всю ночь


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Антон.
Срочная помощь!
Нужны средства на лечение детского аутизма в Китае. (Сыктывкар)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus