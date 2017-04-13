Май в Коми будет теплее среднестатистического, а август - холоднее, чем в прошлом году

Самый высокий класс горимости лесов этим летом придется на июль.

Свой прогноз развития пожароопасной ситуации в Коми без учета антропогенного фактора на совещании по вопросу готовности к пожароопасному сезону представил начальник ЦГМС республики Олег Козел.

По его словам, в апреле температурный режим на территории республики будет близок к средним температурам при норме осадков. Пожароопасные ситуации могут возникнуть только в лесах на крайнем юге в последние дни месяца. В мае средняя температура воздуха ожидается на уровне прошлого года и несколько выше средней климатической нормы.

Высока вероятность, что с ранним потеплением в лесах будет быстро нарастать комплексный показатель горимости лесов. Во второй половине месяца ожидается уже преобладание высокого и чрезвычайно высокого класса горимости – четвертого и пятого.

Июнь в Коми будет отличаться средней и высокой степенью пожароопасности, средняя температура в течение месяца и объем осадков ожидаются близкими к климатической норме. Превышение средних климатических показателей вернется в Коми в июле, что повысит класс горимости лесов до высокого и чрезвычайно высокого класса.

В августе температурный режим ожидается ниже прошлогоднего, средняя температура и месячное количество осадков ожидается в пределах климатической нормы. Горимость прогнозируется на среднем и высоком уровне.

В сентябре велика вероятность, что первую половину месяца в лесах Коми будет сохраняться малая и средняя степень пожароопасности, местами – высокая. Во второй половине сентября пожароопасность будет отсутствовать.