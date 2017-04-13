Минстрой Коми подведет итоги собственной работы за год

13 апреля 2017 года, 9:40 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В эти минуты в Сыктывкаре начинается заседание коллегии Минстроя Коми, на которой руководство ведомства подведет итоги работы за минувший год по всем приоритетным направлениям своей деятельности.

Председательствующий на коллегии – Константин Лазарев, заместитель председателя правительства республики и руководитель одного из самых крупных органов исполвласти.

Как сообщили "Комиинформу" в ведомстве, участники коллегии (руководство министерства и общественного совета при нем) проанализируют работу строительного комплекса в регионе, подытожат результаты, достигнутые участниками рынка коммунального комплекса. Обсудят собравшиеся и итоги в дорожной отрасли, а также по направлению тарифного регулирования.

Помимо этого, отчитаются о работе руководители подведомственных и курируемых министерством предприятий – "Службы единого заказчика", регионального фонда капремонта многоквартирных домов, "Коми тепловой компании".

Отдельно чиновники остановятся на результатах реализации самой сложной госпрограммы – переселения граждан из аварийного жилья.

По всем приоритетным направлениям Минстроя будут намечены планы и целевые показатели, достичь которых предстоит в текущем году.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: минстрой, госсовет коми
  Рубрика: Общество
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