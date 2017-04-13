Возле администрации Прилузского района и в Троицко-Печорской ЦРБ искали бомбу

За сутки в Коми спецслужбы дважды поднимались по тревоге из-за оставленных личных вещей. После недавних событий в петербургском метро жители региона стали бдительнее, констатировали в "СПАС-Коми".

Как сообщили "Комиинформу" в Троицко-Печорском аварийно-спасательном отряде, 12 апреля в 10 утра специалистам поступила информация от МЧС. Жители района сообщили о том, что их насторожил "подозрительный черный пакет", оставленный в районной больнице.

По сигналу выехали все спецслужбы, однако, как оказалось, в пакете были личные вещи кого-то из посетителей медучреждения.

Подобный случай произошел вчера в Объячево. В аварийно-спасательном отряде Прилузского района рассказали, что их специалисты вместе с остальными спецслужбами выезжали по тревоге к администрации района.

Прохожих "напугал" детский рюкзак, забытый на скамейке возле здания. Взрывного устройства не обнаружили и здесь.