Возле администрации Прилузского района и в Троицко-Печорской ЦРБ искали бомбу

13 апреля 2017 года, 8:30 | Троицко-Печорский, Прилузский
Фото Антона Пархачева

За сутки в Коми спецслужбы дважды поднимались по тревоге из-за оставленных личных вещей. После недавних событий в петербургском метро жители региона стали бдительнее, констатировали в "СПАС-Коми".

Как сообщили "Комиинформу" в Троицко-Печорском аварийно-спасательном отряде, 12 апреля в 10 утра специалистам поступила информация от МЧС. Жители района сообщили о том, что их насторожил "подозрительный черный пакет", оставленный в районной больнице.

По сигналу выехали все спецслужбы, однако, как оказалось, в пакете были личные вещи кого-то из посетителей медучреждения.

Подобный случай произошел вчера в Объячево. В аварийно-спасательном отряде Прилузского района рассказали, что их специалисты вместе с остальными спецслужбами выезжали по тревоге к администрации района.

Прохожих "напугал" детский рюкзак, забытый на скамейке возле здания. Взрывного устройства не обнаружили и здесь.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: спасатели, село, полиция, МЧС, медицина, коми, дети
  Рубрика: Происшествия
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