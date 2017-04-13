В Ухте из магазина изъяли потенциально опасную куриную продукцию

Инспекторы Ухтинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Коми провели внеплановую выездную проверку в отношении ООО "Первый Торговый Дом" с целью принятия мер по предотвращению распространения гриппа птиц.

Как сообщили "Комиинформу" в ведомстве, ранее в Управление поступила информация от заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям о выявлении в ходе лабораторной экспертизы генетического материала вируса гриппа А птиц подтипа Н5 от павшей птицы, содержащейся на предприятии ООО "Новые технологии", расположенного в Московской области.

Согласно реестру документов, в ООО "Первый Торговый Дом" с этого предприятия поступила поднадзорная государственному ветеринарному надзору продукция в количестве 3416,035 кг.

В ходе проверки установлено, что на хранении в морозильной камере находятся остатки продукции в количестве 45,81 кг: набор для супа из мяса цыплят-бройлеров - 17 кг, голень цыплёнка-бройлера – 5,2 кг, филе грудки цыплёнка-бройлера – 15,01 кг, грудка цыплёнка-бройлера – 8,6 кг.

ООО "Первый Торговый Дом" выдано предписание об изъятии из оборота и помещении на хранение в изолированную камеру куриной продукции в количестве 45,81 кг, выработанной в ООО "Новые технологии", до получения результатов исследования на грипп птиц.

Отобрано четыре пробы продукции для исследования на наличие вируса гриппа птиц, образцы отправлены в ФГБУ "Ленинградская МВЛ". Результаты исследований ожидаются.