Психолог Андрей Латкин: "Чтобы ребенок начал играть в "синего кита", нужны предпосылки"

Семья и общество должны заставить детей хотеть жить, а не думать об уходе от реальности, считает педагог-психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, член Общественной палаты Коми Андрей Латкин. Эксперт рассказал "Комиинформу", откуда берутся суицидальные настроения в подростковой среде и как остановить массовый психоз, связанный с группами смерти.

По словам А.Латкина, специалисты классифицируют суициды как аффективные, демонстративно-шантажные и истинные. Субъект аффективного переживания, лишенный опыта выхода из кризисной ситуации, в качестве единственного способа избавиться от душевной боли может выбрать добровольный уход из жизни. Произойти это может спонтанно, вдруг.

Целью демонстративно-шантажного является исключительно манипуляция близкими. При том, что в данном случае у человека нет желания нанести себе непоправимый вред, но последствия могут оказаться фатальными по причине ошибки в степени нанесении себе физического урона.

Так называемый "истинный суицид" отличается осознанностью принятого решения и совершения планомерных действий к его реализации. Поведение такого человека меняется. Вдруг беспокоящая длительное время мысль, перестает волновать; дела, которые были оставлены на потом, неожиданно завершаются; делаются неожиданные подарки "на память" и т.п.

"Конечно, эти примеры - не гарантированный показатель принятия фатального решения. Но повод заинтересоваться причинами, - рассказал специалист. - Вообще, любое необъяснимое изменение в поведение должно быть чем-то объяснено.

В каждом случае есть событие, являющееся пусковым механизмом реализации суицидального намерения, и есть поведенческие маркеры, свидетельствующие о намерении. Вне зависимости от желания нанести вред своему здоровью во всех трех случаях есть объединяющая основа: желание изменить окружающую реальность. При наличии опыта манипуляции близкими – с помощью угрозы насилием над собой. При отсутствии внутренних ресурсов, уверенности в поддержке с их стороны – уходом из этой реальности".

Родные и близкие, занятые своими проблемами, могут не заметить причин для трагедии. А это может быть и смерть очень близкого человека, и обычное расставание с объектом любовных переживаний, и даже тройка за полугодие, пояснил А.Латкин. Глядя со стороны, даже очень близким людям такая причина может казаться нелепой.

Как рассказал эксперт, в истории есть примеры массовых самоубийств. Причинами могли быть и альтруизм – избавить близких от бремени заботы о себе, и подражание "герою", и романтизация смерти. В 18 веке после прочтения произведения Гёте "Страдания молодого Вертера" по Европе прокатилась волна самоубийств. В середине прошлого века смерть Мерлин Монро стала толчком для ухода из жизни большого числа молодых американцев. Уход из жизни солиста одной из популярных музыкальных групп Игоря Сорина повторили десятки его поклонников по всему бывшему СССР. В этих случаях молодые люди настолько сопереживают, сочувствуют своему кумиру, что реальный мир перестает существовать, взгляд на окружающий мир ограничивается ситуацией переживания горя.

Не только "выдуманный мир" может стать источником тяжелых переживаний ребенка. В подростковых коллективах могут подвергаться давлению одноклассников те, кто чем-то отличается. Наряду с изгоями, больше всего подвержены депрессии успешные школьники, которые максимально соответствует ожиданиям родителей, так как они воспринимают любую неудачу как крах.

У детей случаются возрастные и личностные кризисы. Как они их переживают, зависит от опыта, внутренних ресурсов и уверенности в поддержке близких. Психофизиологические особенности подросткового возраста усугубляют проблему. Подростку необходимо принять свое меняющееся, иногда не так, как хотелось бы, растущее тело. Гормональный "взрыв" приводит к нестабильности эмоций. Уже сформировано абстрактное мышление, ребенок делает открытие: "взрослые часто бывают неправы". Ребенок активно взрослеет.

"Современный мир с предложением жесткой конкуренции, стрессогены в виде тестовых экзаменов под прицелом камер являются дополнительными факторами для появления желания у подростка ухода в виртуальную реальность, - рассказал А.Латкин. - Это происходит не только с помощью вездесущих гаджетов, но в том числе с помощью психоактивных веществ. В последние месяцы на всех уровнях власти, социальных служб, образования буквально массовый психоз, связанный с появлением в социальных сетях групп, провоцирующих детей на самоубийство. На сегодняшний день слово "кит", произнесенное взрослым на уроке в школе, мгновенно вызывает агрессивную реакцию со стороны учащихся. Видно, что работа с детьми проведена, новые "знания" на эту тему вызывают отвращение. Но есть ли гарантия, что во время переживания стресса, отношение к этим "играм" не поменяется. Чтобы ребенок выполнял предлагаемые задания, последовательно ведущие его к фатальному, необходимы предпосылки. Выполнение их может стать "последней каплей", найденной как спасение, при условии уже саккумулированных психических травм, тяжелых эмоциональных переживаний".

Как отметил эксперт, опасность этих провокаций может быть преувеличена, но важно признать, что это диверсия против государства.

Опросы показывают три причины, являющиеся самыми стрессогенными по степени важности: конфликт в семье, ссора с друзьями, проблемы в учебе. При этом значимость внутрисемейных отношений является для подростков определяющей. Родители же, судя по опросам, видят в своих выросших детях неприятие родительской семьи как социального института.

Значимость слов родителей теперь далеко не на первом месте, но важность чувства безопасности в семье, как физической, так и эмоциональной, безусловна, напомнил эксперт. И, в случае кризисной ситуации, ребенок должен быть уверен, что дома его примут. Любого, вне зависимости от совершенного поступка.

Чтобы сохранить у него в этом уверенность, со стороны значимых взрослых должно быть безусловное принятие своего ребенка. "Насколько часто в нынешнее время родитель может абстрагироваться от собственных проблем, чтобы поговорить по душам с вдруг выросшим сыном или дочерью, ответить на этот вопрос может каждый сам, - рассказал А.Латкин. - А ведь именно семья является причалом безопасности в бушующем океане жизни".

Общество может сделать детей более счастливыми и отбить у них желание уйти из реальности, заставить хотеть жить, помочь ребенку увидеть себя в будущем.

Жизнь подростка должна иметь какой-то смысл. Он должен знать, зачем он совершает определенные поступки. В период максимализма, когда чувство справедливости является важнейшим мерилом поступков, это весьма важно. И вряд ли такие "великие идеи", как личное обогащение, могут стать для большинства подростков двигателем саморазвития.

"Недаром основной силой революций и переворотов была молодежь, - напомнил А.Латкин. - Ей нужны смыслы. И роль общественности - формировать эти смыслы. Патриотизм как любовь к Родине может помочь увидеть ребенку свое будущее, как часть будущего страны. Чувство сопричастности к истории Отечества через исторические знания и знания истории своей семьи в контексте жизни страны наполнит смыслом и сегодняшний день завтрашнего гражданина своего Отечества".