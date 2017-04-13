Пожароопасный сезон в Коми начнется с 28 апреля

13 апреля 2017 года, 10:20 | Сыктывкар
фото: Антона Пархачева

Режим пожароопасности в Коми будет введен уже с 28 апреля.

Об этом сообщил руководитель управления лесного хозяйства Коми Сергей Шевелев на совещании по вопросу готовности к пожароопасному сезону 12 апреля.

По его словам, ранняя весна может привести к тому, что люди массово пойдут отдыхать на природу, особенно на майские праздники.

Директор Коми регионального лесопожарного центра Александр Емельяненко представил прогноз, составленный непосредственно лесоохраной. По его словам, прогнозов много - от МЧС до гидрометцентра, но лесоохрана пользуется своим.

Предварительный прогноз рисков возникновения пожаров показал ситуацию на Северо-Западе в целом. Май по прогнозу лесников является практически негоримым, на юге Коми указан небольшой участок красного цвета. Лесоохрана особого беспокойства в данный период не прогнозирует, кроме того на юге к работе готова мощная химическая противопожарная станция.

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Июнь показывает отсутствие серьезных ситуаций, карта окрашена в зеленый цвет. При этом пожарные на данный момент уже будут во всеоружии, и выйдут на дежурство по графику. Все подготовительные мероприятия будут завершены.

В июле ситуация накалится, особенно на юге Коми, где идут интенсивные лесозаготовки. Много участков там передано в аренду. Это позволит привлекать арендаторов к тушению пожаров.

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"Подобная ситуация сложилась в 2010 году в Усть-Куломском районе, где сильно горели леса и базировался вертолет, - пояснил А.Емельяненко. - Еще одна характерная особенность данной территории - пожары происходят на месте захламленных рубок, то есть здесь будет необходимо применение спецтехники".

В августе горимость сместится на Север - вдоль Уральскийх гор, в Вуктыльский район, Печору. Нацпарк Югыд ва также попадает в условия высокой горимости. Районы, которые на карте были обозначены красным цветом, преимущественно являются труднодоступными. Там необходимо привлечение авиации.

В сентябре опасность пожаров сохранится, особенно в Вуктыльском районе и нацпарке.

Лесопожарный центр к развитию любых ситуаций готов. В Коми будут летать легкомоторные самолеты для обнаружения пожаров и Ан-2 для доставки средств тушения на место. Также будут привлекать вертолеты Ми-8 "Комиавиатранс" .

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Юлия Николаева
  Ключевые слова: синоптики, прогноз, Пожары, лесоохрана
  Рубрика: Общество
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