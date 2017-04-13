Княжпогостский и Усть-Вымский районы не подготовились к лесным пожарам

В 2017 году, кроме защиты населенных пунктов от пожаров, на плечи пожарных легла обязанность защищать леса. Об этом на совещании по вопросу готовности к пожароопасному сезону сообщил замначальника главного управления МЧС Коми Константин Сухарев.

При этом на фоне изменившегося законодательства не выполнили требования к подготовке сезону Княжпогосткий и Усть-Вымский районы, которые не определили объемы и планы по защите лесов.

Между тем, пожароопасный сезон в Коми начинается уже с 28 апреля.

Как сообщил К.Сухарев, уже несколько лет в двух населенных пунктах Усть-Куломского района не могут повесить "ни рынду, ни рельсу".

В 2016 году больше всего лесных пожаров произошло в Троицко-Печорском, Княжпогостском, Усть-Куломском районах.

По результатам проведенных проверок установлено, что 39% пожаров случились по причине неосторожного обращения с огнем, природные явления привели к 58% пожаров. По итогам проверок возбуждено 48 уголовных дел.

В 2017 году угрозе природных пожаров подвержены 200 населенных пунктов Коми, 129 садоводческих товариществ, два объекта экономики и восемь детских оздоровительных учреждений.

В прошлом году к началу лета муниципалитеты к пожароопасному сезону были готовы на 86 процентов. Ниже среднереспубликанского уровня готовности имели Усть-Цильма, Княжпогостский, Корткеросский, Прилузский, Сосногорский, Удорский и Усть-Куломский районы. Первые из года в год имеют низкий уровень готовности.