Совы "Серебряной тайги" в апреле совершат "облет" Сыктывдинского района

Сотрудники Фонда содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга" собрали уникальную коллекцию сувенирных сов, изготовленных из самых различных материалов – из дерева, бересты, кости, камня, глины, стекла, бисера, шерсти и даже из сена.

Фигурки загадочного обитателя северной тайги сотрудники Фонда привозили со всех концов света, возвращаясь из служебных командировок и путешествий по дальним странам. К этой традиции со временем присоединились и друзья "Серебряной тайги", и теперь уже никто из них не ломает голову над тем, что подарить при очередном визите в офис Фонда. К настоящему времени в коллекции "Серебряной тайги" насчитывается около 70 птиц, выполненных во всевозможных техниках, сообщает пресс-служба фонда.

Большая часть этой коллекции "перелетела" на днях на выставку в Финно-угорский этнопарк, Мероприятие было приурочено к Международному дню птиц, который отмечается во всем мире 1 апреля.

Коллекцию сов в "Серебряной тайге" начали собирать еще в 2003 году, когда сотрудник Фонда Ольга Проскурина привезла сову из Праги, где проводила свой отпуск. "Гуляя по узким улочкам, увидела в витрине сувенирного магазинчика подушку-сову. Пройти мимо я не смогла, уж очень она напоминала своими раскинутыми крыльями логотип Фонда", – вспоминает Ольга. Привезенная ею сова "поселилась" на диванчике в офисе Фонда, и с тех пор совы стали "слетаться" в "Серебряную тайгу" со всех уголков мира, где удалось побывать сотрудникам и друзьям экологической организации.

Стилизованное изображение совы – эмблема Фонда содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга". Эмблема выполнена в монохромном исполнении, вписывается в форму круга и представляет собой стилизованную фигуру птицы – совы в традиционной фольклорной манере коми-народа, характерной для пермского звериного стиля. Сова является символом тайги и одновременно символом мудрости. Ее изображение на эмблеме соответствует девизу Фонда – "Постигая мудрость природы". Универсальность и простота эмблемы, отсутствие мелких деталей, четкость рисунка для быстрого восприятия делает логотип строгим и удобным в использовании на различных поверхностях.

Выставка в Финно-угорском этнопарке будет работать до 14 апреля, а затем экспозицию из Ыба перевезут в Сыктывдинский Дом народных ремесел "Зарань", расположенный в селе Выльгорт.

В "родное гнездо" совы вернутся к 1 мая.