Рынок наружной рекламы в Коми регламентировали едиными для муниципалитетов правилами

Власти Коми определили условия, по которым частный бизнес сможет устанавливать уличные конструкции для их сдачи в аренду под наружную рекламу. Единые правила для всех муниципальных образований, составленные в Коми впервые, регламентированы приказом, подписанным руководителем Администрации главы Коми Михаилом Порядиным.

Документ размещен на официальном портале республики и, тем самым, вступил в силу.

Как ранее сообщал "Комиинформ", в регионе создано государственное казенное предприятие "Коми реклама". Оно отвечает за выделение под рекламные конструкции земельных участков, не оформленных в собственность муниципальных образований, а также – за согласование размещения рекламы на фасадах жилых домов и остальных объектов недвижимости.

Директор "Коми рекламы" Сергей Пономарев в интервью "Комиинформу" в начале года пояснял, что предприятие в сотрудничестве с представителями сферы наружной рекламы рассчитало базовые ставки, определило категории районов и границы зон престижности муниципальных образований. Это необходимо для прозрачного и объективного расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или иной недвижимости в госсобственности Коми, а также на земельных участках в городских округах и муниципальных районах, госсобственность на которые не разграничена.

Эти параметры и утверждены Администрацией главы Коми, которая является учредителем ГКУ "Коми реклама". Так, размер базовой ставки определен в сумме 670 рублей за квадратный метр информационного поля рекламной конструкции в месяц.

Документом также утверждены категории муниципалитетов и границы зон престижности.

Что касается категорий муниципалитетов, таковых четыре. В первую вошли Сыктывкар, Ухта и Усинск, где спрос на наружную рекламу наиболее высокий. Ко второй категории отнесены Воркута, Инта, Печора и Сосногорск. К третьей – Вуктыльский округ, а также Княжпогостский, Сыктывдинский и Усть-Вымский районы. В четвертую категорию определены все остальные районы: Ижемский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Куломский и Усть-Цилемский.

Помимо этого, городские и районные центры (это касается городских округов и крупных сельских районов) поделены на так называемые "зоны престижности" – центральные части населенных пунктов и окраины. Это сделано для того, чтобы земельные участки, которые будут выставляться на продажу для размещения там рекламных конструкций, отличались между собой по их первоначальной стоимости (для этого будут применяться понижающие и повышающие коэффициенты). Как известно, в центральных частях городов и сел населения как потребителей рекламы гораздо больше, нежели на окраинах и в спальных кварталах, что напрямую влияет на обороты продаж как арендаторов рекламных баннеров и прочих уличных конструкций, так и их владельцев.

Как пояснял "Комиинформу" директор ГКУ "Коми реклама" Сергей Пономарев, такой подход к правилам деятельности на рынке наружной рекламы в нашей республике применен впервые и призван навести порядок в этой сфере, обеспечив равный и открытый доступ всем