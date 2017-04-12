Нелётная погода не стала помехой для "Космического забега" в Сыктывкаре

В рамках празднования 60-летия начала космической эры 12 апреля во всех регионах страны прошел "Волонтёрский космический забег". Сыктывкар не стал исключением. Более 130 человек собрались в Кировском парке, несмотря на сырость и прохладу. Участники отметили День космонавтики массовым забегом на 1957 метров, по метру за каждый минувший год.

Мероприятие прошло на исключительно позитивной волне. Бегуны и зрители шумно общались, делали разминку, поддерживали бегущих.

Напутственную речь для участников всероссийской акции записал бортинженер 51-ой экспедиции на МКС Олег Навицкий.

"Сегодня, 12 апреля, Россия и весь мир отмечает День космонавтики. Россияне гордятся им особенно, ведь в этот день в космос полетел наш соотечественник Юрий Гагарин. Он открыл человечеству дорогу к звездам. В честь этого праздника по всей стране проходит акция "Волонтёрский космический забег" и мы, космонавты, с удовольствием ее поддерживаем. Эта акция популяризует российскую космонавтику, здоровый образ жизни и способствует развитию добровольческой деятельности. Продолжайте оставаться такими же активными, желаю вам удачи и побед", - произнес он с борта Международной космической станции.

Несмотря на то, что обращение прозвучало в записи, ответом космонавту стали овации публики. Не менее эмоционально прошла и разминка под руководством чемпиона мира по тхэквондо Анатолия Чиканчи. Ему же выпало почетное право в финале забега наградить его победителей.

Среди юношей первенство в дистанции завоевал Семен Кудяков, вторым пришел Данил Пименов, а замкнул тройку лидеров Егор Третьяков. Хорошие результаты показали и девушки. Первой оказалась Анастасия Тереньева, второй - Александра Некрасова, и всего на одну секунду позже завершила забег Анастасия Чаланова.

Победители получили памятные медали и футболки с символикой забега. Остальные участники и зрители разыграли призы от спонсоров в викторине про космос.

"Я решила придти и попробовать, все таки этот забег первый у нас в городе, и я сама еще не участвовала в подобных. Но мне понравилось, и я считаю, что в Сыктывкаре нужно больше таких мероприятий. Сегодня все прошло на высшем уровне, все грамотно подготовлено, очень веселый ведущий, разве что погода не очень лётная", - прокомментировала победительница забега среди девушек.

Погода действительно чуть не подвела участников: все утро в Сыктывкаре шел дождь, - тем не менее забег состоялся.

"Погода в этом году стала единственной нашей трудностью. Нужно было найти место место для забега, где будет более-менее чисто и на дороге не будет снега. Конечно, в средней полосе это проще, там и тепло, и суше в это время, и когда мы еще только обсуждали перспективу проведения забега, этот вопрос стоял. Но нам сказали "стремитесь к спорту, как мы стремились в космос", старайтесь, преодолевайте. И мы преодолели, у нас все получилось. На удивление быстро откликнулись участники, зарегистрировались через предложенную форму. Мы, как организаторы, не ожидали такого ажиотажа. 130 человек - для первого раза это очень хороший показатель", - рассказала начальник центра развития волонтерства в республике Ольга Бабюк.

Организаторами всероссийской акции выступили Федеральное агентство по делам молодёжи, Роспатриотцентр и государственная корпорация космической деятельности "Роскосмос".

***В 2017 году исполняется 60 лет начала космической эры человечества. 4 октября 1957 года с 5-го Научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии название космодром БАЙКОНУР, ракетой-носителем "Спутник" (Р-7) был запущен первый искусственный спутник Земли. Через 295 секунд после старта первый спутник был выведен на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 км, в перигее 288 км. На 315 секунде после старта произошло отделение спутника, и он подал свой голос. "Бип! Бип!" – именно так звучали его позывные. ПС-1 стал первым искусственным объектом на орбите Земли. Спутник летал 92 дня, совершил 1440 оборотов вокруг планеты (пролетев около 60 млн. км), а его радиопередатчики на батарейках работали в течение двух недель после старта.