В отрядах противопожарной службы Коми стартовала акция "Поддержим делом!"

Накануне в рамках акции "Поддержим делом!" работники пожарной части № 116 противопожарной службы региона и учащиеся кадетских классов Зеленецкой средней школы расчистили снег возле дома ветерана труда Колпаковой Реи Михайловны. Таким образом, волонтеры поддержали инициативу главы региона Сергея Гапликова об объявлении 2017-го Годом добрых дел.

Юные добровольцы и пожарные помогли ветерану труда с сорокалетним стажем работы перенести дрова, натаскать воды, очистить от снега подходы к дому и бане.

"Мы всегда рады оказать помощь и уверены, что благодаря таким добрым делам жить в нашей республике станет комфортней, а территории сельских поселений будут выглядеть более ухоженными", – отметил начальник ГКУ РК "Управление противопожарной службы и гражданской защиты" Александр Сыскин. Он также подчеркнул, что таким образом учреждение поддерживает инициативу главы Республики Коми, который объявил 2017-й год Годом добрых дел.

Акция "Поддержим делом!" посвящена 85-летию гражданской обороны в Республике Коми и продлится до 4 октября – Дня гражданской обороны России. Мероприятия в рамках акции будут проведены во всех отрядах противопожарной службы Республики Коми. Основные направления мероприятий акции – решение конкретных проблем на местах и адресная помощь ветеранам и труженикам тыла. Пожарные займутся облагораживанием территорий сельских поселений, ремонтом ограждений вокруг памятников, ремонтом кровли в домах, где проживают инвалиды и пенсионеры, очисткой территории от снега и другими добрыми делами.

***ГКУ РК "Управление противопожарной службы и гражданской защиты" является подведомственным учреждением Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.