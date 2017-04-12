К шествию "Бессмертный полк" в Сыктывкаре привлекут коллективы учреждений и общественных организаций

12 апреля 2017 года, 18:11 |
Фото Ирины Кнутас

К шествию "Бессмертный полк" в Сыктывкаре планируется привлечь коллективы учреждений и общественных организаций

"С каждым годом акция "Бессмертный полк" объединяет все больше жителей и гостей города. По опыту 2016 года, зная, что в марше хотели участвовать коллективы учреждений, прошу организаторов и координаторов дополнительно разослать информационные письма об акции, маршруте, месте сбора по учреждениям города, общественным организациям", - подчеркнула заместитель председателя Правительства Республики Коми, заместитель Председателя Республиканского организационного комитета "Победа" Наталья Михальченкова.

Предложение поддержал мэр Сыктывкара Валерий Козлов, сообщив, что столичная мэрия заранее направит письма с информацией об акции и возможности принять в ней участие. По всем вопросам также можно обращаться в Управление культуры города по телефону 294-236 и к координатору акции Людмиле Атаевой по телефону 442-908.

"Отрадно, что когда-то народная идея переросла во всероссийскую акцию, которую с удовольствием поддерживают и жители республики, - подчеркнула она. – В этом году "Бессмертный полк" также пройдет в сопровождении духового оркестра, что придаст маршу особую атмосферу".

Напомним, сбор и построение колонны "Бессмертного полка" запланировано на 10 утра возле ТЦ "Парма" по улице Коммунистической. Возглавят колонну учащиеся школ города – активисты общественных движений.

В 10.45 колонна начнет движение по улице Коммунистической в сторону Стефановской площади.

В 11.20 после окончания парада участники "Бессмертного полка" под музыкальное сопровождение и приглашение ведущих выстраиваются на Стефановской площади.

В 11.30 начнется творческий блок – акция "Песни Победы!". Участники хоров, участники "Бессмертного полка", ветераны, члены Правительства Республики Коми и жители города вместе исполнят легендарные песни войны. Тексты песен будут транслироваться на экранах у импровизированной сцены возле памятника В.И. Ленину, сообщает пресс-служба Минсоцтруда РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: Победа, бессмертный полк
  Рубрика: Общество
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